Смертельна помилка під час блекауту: генератор у будинку забрав життя трьох людей на Одещині

Проніна Анна
У селі Скосарівка Березівського району сталася трагедія, яка вкотре нагадує про смертельну небезпеку неправильного використання альтернативних джерел живлення. Про це повідомляє ДСНС України.
Троє загиблих через генератор у приміщенні в Одеській області
За офіційною інформацією, внаслідок отруєння чадним газом загинули троє людей – дві жінки віком 34 та 33 роки, а також 29-річний чоловік. Трагедія сталася під час відсутності електроенергії, коли родина скористалася генератором.
Як з’ясували рятувальники, генератор було встановлено всередині житлового будинку. Під час роботи пристрій виділяє чадний газ – безбарвний і без запаху, але надзвичайно токсичний. Саме його накопичення в приміщенні стало причиною смертельного отруєння. Вранці людей знайшли вже без ознак життя.
Чадний газ небезпечний тим, що людина не може відчути його присутність. Навіть короткочасне перебування в закритому просторі з працюючим генератором може призвести до втрати свідомості та смерті. Симптоми отруєння часто маскуються під звичайну втому або головний біль, що додатково ускладнює ситуацію.
Фахівці підкреслюють, що чадний газ не має запаху, кольору чи смаку, а тому становить особливу загрозу. Він швидко проникає в кров і блокує здатність організму переносити кисень. Наслідки можуть бути миттєвими та незворотними.
Ця трагедія стала черговим попередженням для громадян, які в умовах енергетичних обмежень змушені користуватися автономними джерелами живлення. Дотримання базових правил безпеки – не формальність, а питання життя і смерті.
Рятувальники закликають українців бути свідомими та відповідальними. Правильне встановлення генератора може врятувати життя. Бережіть себе та своїх близьких.
