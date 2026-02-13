Смертельна помилка під час блекауту: генератор у будинку забрав життя трьох людей на Одещині

У селі Скосарівка Березівського району сталася трагедія, яка вкотре нагадує про смертельну небезпеку неправильного використання альтернативних джерел живлення. Про це повідомляє ДСНС України.

Троє загиблих через генератор у приміщенні в Одеській області

За офіційною інформацією, внаслідок отруєння чадним газом загинули троє людей – дві жінки віком 34 та 33 роки, а також 29-річний чоловік. Трагедія сталася під час відсутності електроенергії, коли родина скористалася генератором.

Як з’ясували рятувальники, генератор було встановлено всередині житлового будинку. Під час роботи пристрій виділяє чадний газ – безбарвний і без запаху, але надзвичайно токсичний. Саме його накопичення в приміщенні стало причиною смертельного отруєння. Вранці людей знайшли вже без ознак життя.

Чадний газ небезпечний тим, що людина не може відчути його присутність. Навіть короткочасне перебування в закритому просторі з працюючим генератором може призвести до втрати свідомості та смерті. Симптоми отруєння часто маскуються під звичайну втому або головний біль, що додатково ускладнює ситуацію.

У ДСНС наголошують: генератори дозволено використовувати виключно надворі, на відкритому повітрі, і розміщувати їх потрібно щонайменше за 6 метрів від дверей, вікон та вентиляційних отворів. Важливо також враховувати напрямок вітру, щоб вихлопні гази не потрапляли до приміщення.

Фахівці підкреслюють, що чадний газ не має запаху, кольору чи смаку, а тому становить особливу загрозу. Він швидко проникає в кров і блокує здатність організму переносити кисень. Наслідки можуть бути миттєвими та незворотними.

Ця трагедія стала черговим попередженням для громадян, які в умовах енергетичних обмежень змушені користуватися автономними джерелами живлення. Дотримання базових правил безпеки – не формальність, а питання життя і смерті.

Рятувальники закликають українців бути свідомими та відповідальними. Правильне встановлення генератора може врятувати життя. Бережіть себе та своїх близьких.

