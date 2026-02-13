Смертельная ошибка во время блекаута: генератор в доме унес жизни трех человек в Одесской области

В селе Скосаровка Березовского района произошла трагедия, которая в который раз напоминает о смертельной опасности неправильного использования альтернативных источников питания. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Трое погибших из-за генератора в помещении в Одесской области

По официальной информации, в результате отравления угарным газом погибли три человека – две женщины в возрасте 34 и 33 года, а также 29-летний мужчина . Трагедия произошла в отсутствие электроэнергии, когда семья воспользовалась генератором.

Как выяснили спасатели, генератор был установлен внутри жилого дома. Во время работы устройство выделяет угарный газ – бесцветный и без запаха, но очень токсичный. Именно его накопление в помещении явилось причиной смертельного отравления. Утром людей обнаружили уже без признаков жизни.

Угарный газ опасен тем, что человек не может почувствовать его присутствие. Даже кратковременное пребывание в закрытом пространстве с работающим генератором может привести к потере сознания и смерти. Симптомы отравления часто маскируются под обычную усталость или головную боль, что дополнительно усугубляет ситуацию.

В ГСЧС отмечают: генераторы разрешено использовать исключительно на улице, на открытом воздухе, и размещать их нужно не менее 6 метров от дверей, окон и вентиляционных проемов. Важно также учитывать направление ветра, чтобы выхлопные газы не попадали в помещение.

Специалисты подчеркивают, что угарный газ не имеет запаха, цвета или вкуса , а потому представляет особую угрозу. Он быстро проникает в кровь и блокирует способность организма переносить кислород. Последствия могут быть мгновенными и необратимыми.

Эта трагедия стала очередным предупреждением гражданам, которые в условиях энергетических ограничений вынуждены пользоваться автономными источниками питания. Соблюдение базовых правил безопасности – не формальность, а вопросы жизни и смерти.

Спасатели призывают украинцев быть сознательными и ответственными. Правильная установка генератора может спасти жизнь. Берегите себя и своих близких.

