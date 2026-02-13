logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Смертельная ошибка во время блекаута: генератор в доме унес жизни трех человек в Одесской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Смертельная ошибка во время блекаута: генератор в доме унес жизни трех человек в Одесской области

В Березовском районе Одесской области угарный газ стал причиной гибели двух женщин и мужчины – трагедия произошла из-за установки генератора внутри дома

13 февраля 2026, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В селе Скосаровка Березовского района произошла трагедия, которая в который раз напоминает о смертельной опасности неправильного использования альтернативных источников питания. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Смертельная ошибка во время блекаута: генератор в доме унес жизни трех человек в Одесской области

Трое погибших из-за генератора в помещении в Одесской области

По официальной информации, в результате отравления угарным газом погибли три человека – две женщины в возрасте 34 и 33 года, а также 29-летний мужчина . Трагедия произошла в отсутствие электроэнергии, когда семья воспользовалась генератором.

Как выяснили спасатели, генератор был установлен внутри жилого дома. Во время работы устройство выделяет угарный газ – бесцветный и без запаха, но очень токсичный. Именно его накопление в помещении явилось причиной смертельного отравления. Утром людей обнаружили уже без признаков жизни.

Угарный газ опасен тем, что человек не может почувствовать его присутствие. Даже кратковременное пребывание в закрытом пространстве с работающим генератором может привести к потере сознания и смерти. Симптомы отравления часто маскируются под обычную усталость или головную боль, что дополнительно усугубляет ситуацию.

В ГСЧС отмечают: генераторы разрешено использовать исключительно на улице, на открытом воздухе, и размещать их нужно не менее 6 метров от дверей, окон и вентиляционных проемов. Важно также учитывать направление ветра, чтобы выхлопные газы не попадали в помещение.

Специалисты подчеркивают, что угарный газ не имеет запаха, цвета или вкуса , а потому представляет особую угрозу. Он быстро проникает в кровь и блокирует способность организма переносить кислород. Последствия могут быть мгновенными и необратимыми.

Эта трагедия стала очередным предупреждением гражданам, которые в условиях энергетических ограничений вынуждены пользоваться автономными источниками питания. Соблюдение базовых правил безопасности – не формальность, а вопросы жизни и смерти.

Спасатели призывают украинцев быть сознательными и ответственными. Правильная установка генератора может спасти жизнь. Берегите себя и своих близких.

Читайте также в "Комментариях", что в Ровенской области 5 человек пострадали из-за неправильного использования генератора и обогрева газом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости