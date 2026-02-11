Морози й генератори: на Рівненщині за два дні п'ятеро людей опинилися в лікарні через чадний газ і вибух

Через складну ситуацію в енергосистемі та регулярні відключення електроенергії жителі Рівненщини дедалі частіше використовують генератори й туристичні газові балони. Однак нехтування елементарними правилами безпеки вже призвело до тяжких наслідків. Про це повідомляє Поліція в Рівненській області.

Підвал із генератором і кухня з балоном – кілька хвилин помилки ледь не коштували життя

Увечері 7 лютого у Сарнах, що на Рівненщині, 50-річний чоловік спустився до підвалу, де працював генератор. Коли він довго не повертався, за ним пішов 15-річний син. Згодом зник і підліток. Тоді до підвалу кинулася мати – там вона виявила обох без свідомості. Жінка негайно викликала швидку допомогу.

Усіх трьох госпіталізували з отруєнням чадним газом. Чоловік перебуває у реанімації без свідомості. Медики борються за його життя.

Ще один випадок стався вночі 8 лютого у селі Сопачів на Рівненщині. Близько другої години 49-річна жінка та її 16-річний син відчули запах газу. Вони пішли на кухню, де знаходився туристичний газовий балон. Коли увімкнули світло – пролунав вибух.

Обох із опіками доставили до лікарні. Стан жінки тяжкий – у неї орієнтовно 70 відсотків опіків тіла. Підліток також зазнав ушкоджень.

За інформацією правоохоронців, у холодний період такі інциденти трапляються дедалі частіше. Генератори повинні працювати виключно на відкритому повітрі, а не в підвалах чи закритих приміщеннях. Газові балони необхідно використовувати подалі від джерел тепла, лише в добре провітрюваних місцях або на вулиці, перевіряти з’єднання на герметичність мильним розчином та не залишати прилади без нагляду.

Поліція Рівненської області закликає громадян суворо дотримуватися правил експлуатації побутових приладів. За фактами подій тривають перевірки.

