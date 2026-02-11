Морозы и генераторы: в Ровенской области за два дня пятеро человек оказались в больнице из-за угарного газа и взрыва

Из-за сложной ситуации в энергосистеме и регулярных отключений электроэнергии жители Ровенщины все чаще используют генераторы и туристические газовые баллоны. Однако пренебрежение элементарными правилами безопасности уже привело к тяжелым последствиям. Об этом сообщает Полиция в Ровенской области.

Подвал с генератором и кухня с баллоном – несколько минут ошибки чуть не стоили жизни

Вечером 7 февраля в Сарнах Ровенской области 50-летний мужчина спустился в подвал, где работал генератор. Когда он долго не возвращался, за ним последовал 15-летний сын. Потом исчез и подросток. Тогда в подвал бросилась мать – там она обнаружила обоих без сознания. Женщина немедленно вызвала скорую помощь.

Всех троих госпитализировали с отравлением угарным газом. Мужчина находится в реанимации без сознания. Медики борются за его жизнь.

Еще один случай произошел ночью 8 февраля в селе Сопачев Ровенской области. Около двух часов 49-летняя женщина и ее 16-летний сын почувствовали запах газа. Они отправились на кухню, где находился туристический газовый баллон. Когда включили свет – раздался взрыв.

Обоих с ожогами доставили в больницу. Состояние женщины тяжелое – у нее ориентировочно 70 процентов ожогов тела. Подросток также получил повреждения.

По информации правоохранителей, в холодный период такие инциденты случаются все чаще. Генераторы должны работать исключительно на открытом воздухе, а не в подвалах или в закрытых помещениях. Газовые баллоны необходимо использовать подальше от источников тепла только в хорошо проветриваемых местах или на улице, проверять соединение на герметичность мыльным раствором и не оставлять приборы без присмотра.

Полиция Ровенской области призывает граждан строго соблюдать правила эксплуатации бытовых приборов. По фактам событий продолжаются проверки.

Читайте на "Комментариях", что украинцам готовят повышение тарифов на тепло, горячую воду и газ.