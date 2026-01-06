Трагічні випадки на кризі сталися у Львівській, Полтавській та Дніпропетровській областях, а також на Кіровоградщині. Життя чотирьох людей, в тому числі дитини обірвалися через небезпеку обвалу криги на водоймах. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на ДСНС України.

Смертельна небезпека: що забрало життя людей у чотирьох областях

Зазначається, що у селі Рубаний Міст Новоукраїнського району Кировоградської області рятувальники під час пошуків зниклого хлопчика 2013 р.н. виявили та підняли з водойми тіло підлітка.

"Будьте обережні – не виходьте на лід. Через коливання температури це смертельно небезпечно. Бережіть себе та дітей!" – наголосили рятувальники.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Водохреще, яке в Україні за новим церковним календарем відзначають сьогодні 6 січня, вважається одним із найсильніших духовних днів року. Це свято символізує хрещення Ісуса Христа в річці Йордан і завершує цикл різдвяних обрядів. Саме цього дня, за віруваннями, вода набуває особливої сили, здатної очищувати не лише тіло, а й душу. Проте разом із традиціями існує низка суворих заборон, про які багато хто або не знає, або свідомо ігнорує.

Одна з найпоширеніших помилок — купання в річках та озерах без належної підготовки і розуміння сенсу обряду. За народними уявленнями, заходити у воду до її освячення категорично не можна, адже вона ще не вважається "йорданською". Ба більше, церква наголошує: купання в ополонці не є обов’язковим релігійним обрядом і не змиває гріхи. Без молитви та внутрішнього очищення це лише ризик для здоров’я.