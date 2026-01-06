Трагические случаи на льду произошли во Львовской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в Кировоградской области. Жизни четырех человек, в том числе ребенка оборвались из-за опасности обрушения льда на водоемах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ГСЧС Украины.

Смертельная опасность: что унесло жизни людей в четырех областях

Отмечается, что в селе Рубаный Мост Новоукраинского района Кировоградской области спасатели во время поисков пропавшего мальчика 2013 г.р. обнаружили и подняли из водоема тело подростка.

"Будьте осторожны – не выходите на лед. Из-за колебаний температуры это смертельно опасно. Берегите себя и детей!" – подчеркнули спасатели.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Крещение, которое в Украине по новому церковному календарю отмечают сегодня 6 января, считается одним из сильнейших духовных дней года. Этот праздник символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан и завершает цикл рождественских обрядов. Именно в этот день, по верованиям, вода приобретает особую силу, способную очищать не только тело, но и душу. Однако вместе с традициями существует ряд строгих запретов, о которых многие либо не знают, либо сознательно игнорируют.

Одна из самых распространенных ошибок – купание в реках и озерах без должной подготовки и понимания смысла обряда. По народным представлениям, заходить в воду до ее освящения категорически нельзя, ведь она еще не считается "иорданской". Более того, церковь отмечает: купание в проруби не является обязательным религиозным обрядом и не смывает грехи. Без молитвы и внутреннего очищения это только риск для здоровья.