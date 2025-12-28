logo_ukra

Смертельна аварія на Прикарпатті: пасажирський автобус злетів у кювет і перекинувся
commentss НОВИНИ Всі новини

Смертельна аварія на Прикарпатті: пасажирський автобус злетів у кювет і перекинувся

У салоні перебували 32 людини — трагедія сталася між селами Надіїв та Раків у Калуському районі.

28 грудня 2025, 21:26
Автор:
avatar

Проніна Анна

На Івано-Франківщині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з людськими жертвами. У Калуському районі пасажирський рейсовий автобус з’їхав у кювет і перекинувся на бік. Внаслідок аварії загинув чоловік, ще п’ятеро людей, серед яких дитина, отримали травми.

Смертельна аварія на Прикарпатті: пасажирський автобус злетів у кювет і перекинувся

ДТП на Івано-Франківщині — перекинувся рейсовий автобус, є загиблий і поранені

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Аварія сталася між селами Надіїв та Раків. На момент ДТП в автобусі перебували 30 пасажирів та двоє водіїв. Після перекидання транспортного засобу на місце оперативно прибули рятувальники.

Співробітники ДСНС евакуювали 18 пасажирів та багаж. Частина людей, а також водії, самостійно залишили місце аварії та вирушили до місць проживання. Постраждалим надали необхідну допомогу.

Наразі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці, а також офіцер-рятувальник громади. Причини, через які автобус з’їхав з дороги, встановлюються.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що у ДТП загинув один із найвідоміших розробників відеоігор 55-річний Вінс Зампелла. Аварія сталася у горах Сан-Габріель на північ від Лос-Анджелеса. Машина Вінса Зампелли з'їхала з дороги і врізалася в бетонну огорожу. Засновник студії виявився заблокованим у палаючому авто й згорів живцем.

Читайте також у "Коментарях", що у Харкові суддя збила на пішохідному переході двох неповнолітніх дівчат. Унаслідок аварії травмовано двох дівчат віком 13 та 14 років. Їх із тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу. Потерпілі зараз перебувають у реанімаційному відділенні. За попередніми даними, водійка була за кермом тверезою. 



