Смертельна аварія на Прикарпатті: пасажирський автобус злетів у кювет і перекинувся

На Івано-Франківщині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з людськими жертвами. У Калуському районі пасажирський рейсовий автобус з’їхав у кювет і перекинувся на бік. Внаслідок аварії загинув чоловік, ще п’ятеро людей, серед яких дитина, отримали травми.

ДТП на Івано-Франківщині — перекинувся рейсовий автобус, є загиблий і поранені

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Аварія сталася між селами Надіїв та Раків. На момент ДТП в автобусі перебували 30 пасажирів та двоє водіїв. Після перекидання транспортного засобу на місце оперативно прибули рятувальники.

Співробітники ДСНС евакуювали 18 пасажирів та багаж. Частина людей, а також водії, самостійно залишили місце аварії та вирушили до місць проживання. Постраждалим надали необхідну допомогу.

Наразі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці, а також офіцер-рятувальник громади. Причини, через які автобус з’їхав з дороги, встановлюються.

