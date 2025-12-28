Смертельная авария на Прикарпатье: пассажирский автобус взлетел в кювет и опрокинулся

В Ивано-Франковской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами . В Калушском районе пассажирский рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок . В результате аварии погиб мужчина , еще пять человек, среди которых ребенок, получили травмы .

ДТП в Ивано-Франковской области — опрокинулся рейсовый автобус, есть погибший и раненые

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины .

Авария произошла между селами Надежд и Раков . На момент ДТП в автобусе находились 30 пассажиров и двое водителей . После опрокидывания транспортного средства на место оперативно прибыли спасатели.

Сотрудники ГСЧС эвакуировали 18 пассажиров и багаж . Часть людей, а также водители, самостоятельно покинули место аварии и отправились в места жительства . Пострадавшим оказали необходимую помощь.

Пока обстоятельства трагедии выясняют правоохранители , а также офицер-спасатель общины. Причины, по которым автобус съехал с дороги, устанавливаются.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что в ДТП погиб один из самых известных разработчиков видеоигр 55-летний Винс Зампелла. Авария произошла в горах Сан-Габриэль к северу от Лос-Анджелеса. Машина Винса Зампеллы съехала с дороги и врезалась в бетонное ограждение. Основатель студии оказался заблокированным в горящем авто и сгорел заживо.

Читайте также в "Комментариях", что в Харькове судья сбила на пешеходном переходе двух несовершеннолетних девушек. В результате аварии травмированы две девушки в возрасте 13 и 14 лет. Их с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение. Потерпевшие сейчас находятся в реанимационном отделении. По предварительным данным, водитель была за рулем трезвой.