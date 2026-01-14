logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Смерть у власній квартирі: київська родина загинула через увімкнений генератор
commentss НОВИНИ Всі новини

Смерть у власній квартирі: київська родина загинула через увімкнений генератор

Трагедія сталася у Деснянському районі столиці — поліція попереджає про смертельну небезпеку використання генераторів у приміщеннях.

14 січня 2026, 21:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Києві сталася страшна побутова трагедія, яка знову нагадує: неправильне використання генераторів може коштувати життя. У квартирі в Деснянському районі столиці загинула ціла родина — 30-річна жінка та її батьки. Причиною смерті стало отруєння чадним газом. Про це повідомляє Поліція Києва. 

Смерть у власній квартирі: київська родина загинула через увімкнений генератор

Генератор-убивця: у Києві чадний газ забрав життя одразу трьох людей

Правоохоронці отримали повідомлення про зникнення молодої жінки. Під час перевірки квартири її батьків поліцейські виявили тіла трьох людей без ознак життя. У помешканні працював генератор, під’єднаний до газового балона.

Як встановило слідство, напередодні мешканці квартири увімкнули генератор на балконі та лягли спати. При цьому двері на балкон були відчинені та вели безпосередньо до житлової кімнати. Смертельно небезпечний чадний газ швидко поширився приміщенням.

Результати судово-медичної експертизи підтвердили: усі троє померли саме від отруєння чадним газом. Він не має запаху, кольору чи смаку, але діє миттєво — людина може втратити свідомість за кілька хвилин і не встигнути врятуватися.

Поліція наголошує: генератори категорично заборонено використовувати у квартирах, на балконах, у під’їздах або поблизу відкритих вікон. Таке обладнання має працювати виключно на відкритому повітрі, на безпечній відстані від житлових приміщень.

Ця трагедія — чергове попередження для всіх українців, які намагаються пережити відключення світла будь-якими способами. Економія або необачність у таких випадках можуть мати фатальні наслідки. Поліція розслідує всі обставини події.

Читайте також в "Коментарях", що в Ужгороді після лікування в стоматолога померла 12-річна дівчинка. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини