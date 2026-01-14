Смерть у власній квартирі: київська родина загинула через увімкнений генератор

У Києві сталася страшна побутова трагедія, яка знову нагадує: неправильне використання генераторів може коштувати життя. У квартирі в Деснянському районі столиці загинула ціла родина — 30-річна жінка та її батьки. Причиною смерті стало отруєння чадним газом. Про це повідомляє Поліція Києва.

Генератор-убивця: у Києві чадний газ забрав життя одразу трьох людей

Правоохоронці отримали повідомлення про зникнення молодої жінки. Під час перевірки квартири її батьків поліцейські виявили тіла трьох людей без ознак життя. У помешканні працював генератор, під’єднаний до газового балона.

Як встановило слідство, напередодні мешканці квартири увімкнули генератор на балконі та лягли спати. При цьому двері на балкон були відчинені та вели безпосередньо до житлової кімнати. Смертельно небезпечний чадний газ швидко поширився приміщенням.

Результати судово-медичної експертизи підтвердили: усі троє померли саме від отруєння чадним газом. Він не має запаху, кольору чи смаку, але діє миттєво — людина може втратити свідомість за кілька хвилин і не встигнути врятуватися.

Поліція наголошує: генератори категорично заборонено використовувати у квартирах, на балконах, у під’їздах або поблизу відкритих вікон. Таке обладнання має працювати виключно на відкритому повітрі, на безпечній відстані від житлових приміщень.

Ця трагедія — чергове попередження для всіх українців, які намагаються пережити відключення світла будь-якими способами. Економія або необачність у таких випадках можуть мати фатальні наслідки. Поліція розслідує всі обставини події.

Читайте також в "Коментарях", що в Ужгороді після лікування в стоматолога померла 12-річна дівчинка.