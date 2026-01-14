Смерть в собственной квартире: киевская семья погибла из-за включенного генератора

В Киеве произошла страшная бытовая трагедия , снова напоминающая: неправильное использование генераторов может стоить жизни. В квартире в Деснянском районе столицы погибла целая семья — 30-летняя женщина и ее родители . Причиной смерти стало отравление угарным газом. Об этом сообщает полиция Киева.

Генератор-убийца: в Киеве угарный газ унес жизни сразу трех человек

Правоохранители получили уведомление об исчезновении молодой женщины. Во время проверки квартиры ее родителей полицейские обнаружили тела трех человек без признаков жизни . В доме работал генератор, подключенный к газовому баллону.

Как установило следствие, накануне жильцы включили генератор на балконе и легли спать . При этом дверь на балкон была открыта и вела непосредственно в жилую комнату. Смертельно опасный угарный газ быстро распространился по помещению.

Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили: все трое умерли именно от отравления угарным газом. У него нет запаха, цвета или вкуса, но действует мгновенно — человек может потерять сознание за несколько минут и не успеть спастись.

Полиция отмечает: генераторы категорически запрещено использовать в квартирах, на балконах, в подъездах или вблизи открытых окон . Такое оборудование должно работать исключительно на открытом воздухе, на безопасном расстоянии от жилых помещений.

Эта трагедия – очередное предупреждение для всех украинцев, пытающихся пережить отключение света любыми способами. Экономия или опрометчивость в таких случаях могут иметь роковые последствия. Полиция расследует все происшествия.

