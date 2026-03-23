Скандал у США: військові масово йдуть в СЗЧ

У США фіксують різке зростання відмов військових від служби на тлі операції проти Ірану

23 березня 2026, 15:49
Ткачова Марія

У Сполучених Штатах зафіксовано різке зростання кількості випадків самовільного залишення служби та відмов від виконання бойових завдань серед військовослужбовців.

Скандал у США: військові масово йдуть в СЗЧ

Військові в США в СЗЧ

Про це повідомляє HuffPost, зазначаючи, що ситуація загострилася на тлі військової операції проти Ірану.

За даними видання, лише у березні кількість таких випадків зросла приблизно на 1000%. Йдеться як про спроби залишити службу, так і про відмови виконувати накази.

Серед причин називають невдоволення умовами служби, зокрема недостатнім рівнем захисту, а також питаннями щодо планування операцій.

Частина військових, за інформацією журналістів, вважає себе "політичними пішаками" та не підтримує участь у конфлікті.

Окремим фактором, який вплинув на настрої, стало повідомлення про удар по іранській школі, внаслідок якого загинули мирні жителі, зокрема діти. Це, як зазначається, стало переломним моментом для частини військовослужбовців.

Водночас офіційні коментарі з боку американського військового керівництва щодо масштабів цієї проблеми обмежені.

Ситуація може свідчити про зростання напруги всередині армії США на тлі тривалих військових операцій та складних політичних рішень.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сили оборони України спростували інформацію про нібито просування російських військ у Вовчанську та Синьківці на Харківщині.
Як повідомили в Угрупованні об’єднаних сил, заяви противника про успіхи на цих напрямках не відповідають дійсності. За даними військових, на Південно-Слобожанському напрямку російські підрозділи здійснили низку атак поблизу Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного та Охрімівки. Однак українські захисники утримують позиції, а всі спроби просування ворога залишаються безуспішними.



Джерело: https://www.huffpost.com/entry/trump-troops-iran-war-israel_n_69bf18a1e4b01c6ce885ce6d
