Скандал в США: военные массово идут в СЗЧ

В Соединенных Штатах зафиксирован резкий рост количества случаев самовольного ухода от службы и отказов от выполнения боевых задач среди военнослужащих.

Об этом сообщает HuffPost, отмечая, что ситуация обострилась на фоне военной операции против Ирана.

По данным издания, только в марте количество таких случаев возросло примерно на 1000%. Речь идет как о попытках покинуть службу, так и об отказе выполнять приказы.

Среди причин называют недовольство условиями службы, в частности, недостаточным уровнем защиты, а также вопросами планирования операций.

Часть военных, по информации журналистов, считают себя "политическими пешками" и не поддерживают участие в конфликте.

Отдельным фактором, повлиявшим на настроения, стало сообщение об ударе по иранской школе, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети. Это стало переломным моментом для части военнослужащих.

В то же время, официальные комментарии со стороны американского военного руководства относительно масштабов этой проблемы ограничены.

Ситуация может свидетельствовать о росте напряжения внутри армии США на фоне длительных военных операций и сложных политических решений.

