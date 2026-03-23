Скандал в США: военные массово идут в СЗЧ

Ткачова Марія
В Соединенных Штатах зафиксирован резкий рост количества случаев самовольного ухода от службы и отказов от выполнения боевых задач среди военнослужащих.
Военные в США в СЗЧ
Об этом сообщает HuffPost, отмечая, что ситуация обострилась на фоне военной операции против Ирана.
По данным издания, только в марте количество таких случаев возросло примерно на 1000%. Речь идет как о попытках покинуть службу, так и об отказе выполнять приказы.
Среди причин называют недовольство условиями службы, в частности, недостаточным уровнем защиты, а также вопросами планирования операций.
Часть военных, по информации журналистов, считают себя "политическими пешками" и не поддерживают участие в конфликте.
Отдельным фактором, повлиявшим на настроения, стало сообщение об ударе по иранской школе, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети. Это стало переломным моментом для части военнослужащих.
В то же время, официальные комментарии со стороны американского военного руководства относительно масштабов этой проблемы ограничены.
Ситуация может свидетельствовать о росте напряжения внутри армии США на фоне длительных военных операций и сложных политических решений.