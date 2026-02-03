logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Скандал у ЄС: обшуки у Ілона Маска
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал у ЄС: обшуки у Ілона Маска

У Франції правоохоронці провели обшуки в офісі соцмережі X Ілона Маска через розслідування щодо поширення забороненого контенту, згенерованого ШІ-ботом Grok

3 лютого 2026, 21:33
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У французькому офісі компанії X, що належить Ілону Маску, відбулися обшуки в межах кримінального провадження, пов’язаного з діяльністю штучного інтелекту Grok. Про це повідомляє Politico.

Скандал у ЄС: обшуки у Ілона Маска

Обшуки в офісі Х

Розслідування стосується поширення через Grok діпфейків сексуального характеру, а також антисемітського контенту, зокрема матеріалів, які заперечують Голокост. Французька прокуратура зазначає, що перевіряє, чи відповідає робота платформи X національному законодавству у сфері цифрової безпеки та протидії мові ненависті.

У прокуратурі наголосили, що обшуки є частиною "конструктивного процесу", спрямованого на приведення діяльності платформи у відповідність до вимог французького права. Йдеться не про покарання, а про збирання доказів і оцінку механізмів модерації контенту.

Крім цього, Ілона Маска та колишню генеральну директорку X Лінду Яккаріно викликали на так звані добровільні особисті зустрічі до прокуратури, які заплановані на 20 квітня. Участь у цих зустрічах формально не є допитом, однак розглядається як елемент співпраці зі слідством.

Розслідування у Франції відбувається на тлі посилення контролю в ЄС за діяльністю великих цифрових платформ і використанням штучного інтелекту, зокрема у питаннях діпфейків, дезінформації та мови ненависті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Україні запроваджують систему обов’язкової верифікації терміналів супутникового зв’язку Starlink. Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Відтепер у країні зможуть працювати лише перевірені та офіційно зареєстровані термінали, усі інші — підлягатимуть відключенню.
Рішення ухвалене з міркувань національної безпеки. Росія активно використовує Starlink у війні проти України — зокрема для управління безпілотниками. Такі дрони складно знищити через низьку висоту польоту, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та можливість керування в реальному часі на великих відстанях.



Джерело: https://babel.ua/news/124716-u-parizkih-ofisah-kompaniji-x-proveli-obshuk-a-jiji-vlasnika-ilona-maska-viklikali-na-dopit
