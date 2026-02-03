Скандал у ЄС: обшуки у Ілона Маска

Рубрики
Ткачова Марія
У французькому офісі компанії X, що належить Ілону Маску, відбулися обшуки в межах кримінального провадження, пов’язаного з діяльністю штучного інтелекту Grok. Про це повідомляє Politico.
Обшуки в офісі Х
Розслідування стосується поширення через Grok діпфейків сексуального характеру, а також антисемітського контенту, зокрема матеріалів, які заперечують Голокост. Французька прокуратура зазначає, що перевіряє, чи відповідає робота платформи X національному законодавству у сфері цифрової безпеки та протидії мові ненависті.
У прокуратурі наголосили, що обшуки є частиною "конструктивного процесу", спрямованого на приведення діяльності платформи у відповідність до вимог французького права. Йдеться не про покарання, а про збирання доказів і оцінку механізмів модерації контенту.
Крім цього, Ілона Маска та колишню генеральну директорку X Лінду Яккаріно викликали на так звані добровільні особисті зустрічі до прокуратури, які заплановані на 20 квітня. Участь у цих зустрічах формально не є допитом, однак розглядається як елемент співпраці зі слідством.
Розслідування у Франції відбувається на тлі посилення контролю в ЄС за діяльністю великих цифрових платформ і використанням штучного інтелекту, зокрема у питаннях діпфейків, дезінформації та мови ненависті.