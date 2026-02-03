Скандал в ЕС: обыски у Илона Маска

Во французском офисе компании X, принадлежащем Илону Маску, прошли обыски в рамках уголовного производства, связанного с деятельностью искусственного интеллекта Grok. Об этом сообщает Politico .

Обыски в офисе Х

Расследование касается распространения из-за Grok дипфейков сексуального характера, а также антисемитского контента, в частности, материалов, отрицающих Холокост. Французская прокуратура отмечает, что проверяет, соответствует ли работа платформы X национальному законодательству в области цифровой безопасности и противодействия языку ненависти.

В прокуратуре подчеркнули, что обыски являются частью "конструктивного процесса", направленного на приведение деятельности платформы в соответствие с требованиями французского права. Речь идет не о наказании, а о сборе доказательств и оценке механизмов модерации контента.

Кроме этого, Илона Маска и бывший генеральный директор X Линда Яккарино вызвали на так называемые добровольные личные встречи в прокуратуру, которые запланированы на 20 апреля. Участие в этих встречах формально не является допросом, но рассматривается как элемент сотрудничества со следствием.

Расследование во Франции проходит на фоне усиления контроля в ЕС за деятельностью больших цифровых платформ и использованием искусственного интеллекта, в частности в вопросах дипфейков, дезинформации и языка ненависти.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине внедряют систему обязательной верификации терминалов спутниковой связи Starlink. Соответствующее решение приняло правительство, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Теперь в стране смогут работать только проверенные и официально зарегистрированные терминалы, все остальные будут подлежать отключению.

Решение было принято из соображений национальной безопасности. Россия активно использует Starlink в войне против Украины — в частности, для управления беспилотниками. Такие дроны сложно уничтожить из-за низкой высоты полета, устойчивости к радиоэлектронной борьбе и возможности управления в реальном времени на больших расстояниях.

