logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Скандал в ЕС: обыски у Илона Маска
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал в ЕС: обыски у Илона Маска

Во Франции правоохранители провели обыски в офисе соцсети X Илона Маска из-за расследования распространения запрещенного контента, сгенерированного ШИ-ботом Grok

3 февраля 2026, 21:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Во французском офисе компании X, принадлежащем Илону Маску, прошли обыски в рамках уголовного производства, связанного с деятельностью искусственного интеллекта Grok. Об этом сообщает Politico .

Скандал в ЕС: обыски у Илона Маска

Обыски в офисе Х

Расследование касается распространения из-за Grok дипфейков сексуального характера, а также антисемитского контента, в частности, материалов, отрицающих Холокост. Французская прокуратура отмечает, что проверяет, соответствует ли работа платформы X национальному законодательству в области цифровой безопасности и противодействия языку ненависти.

В прокуратуре подчеркнули, что обыски являются частью "конструктивного процесса", направленного на приведение деятельности платформы в соответствие с требованиями французского права. Речь идет не о наказании, а о сборе доказательств и оценке механизмов модерации контента.

Кроме этого, Илона Маска и бывший генеральный директор X Линда Яккарино вызвали на так называемые добровольные личные встречи в прокуратуру, которые запланированы на 20 апреля. Участие в этих встречах формально не является допросом, но рассматривается как элемент сотрудничества со следствием.

Расследование во Франции проходит на фоне усиления контроля в ЕС за деятельностью больших цифровых платформ и использованием искусственного интеллекта, в частности в вопросах дипфейков, дезинформации и языка ненависти.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине внедряют систему обязательной верификации терминалов спутниковой связи Starlink. Соответствующее решение приняло правительство, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Теперь в стране смогут работать только проверенные и официально зарегистрированные терминалы, все остальные будут подлежать отключению.
Решение было принято из соображений национальной безопасности. Россия активно использует Starlink в войне против Украины — в частности, для управления беспилотниками. Такие дроны сложно уничтожить из-за низкой высоты полета, устойчивости к радиоэлектронной борьбе и возможности управления в реальном времени на больших расстояниях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://babel.ua/news/124716-u-parizkih-ofisah-kompaniji-x-proveli-obshuk-a-jiji-vlasnika-ilona-maska-viklikali-na-dopit
Теги:

Новости

Все новости