Скандал навколо WhatsApp: користувачі заявили про доступ до чатів

У США розгортається гучна судова справа проти Meta через можливе порушення приватності користувачів WhatsApp. Як повідомляє Bloomberg, група користувачів звернулася до федерального суду в Сан-Франциско з колективним позовом, у якому стверджує, що компанія зберігає та аналізує вміст повідомлень, які офіційно декларуються як приватні.

Конфіденційність What’sapp

Позивачі заявляють, що Meta та WhatsApp нібито мають технічну можливість доступу до майже всіх повідомлень, а окремі співробітники компанії можуть їх переглядати. Це, на думку заявників, прямо суперечить багаторічним заявам Meta про наскрізне шифрування, яке начебто гарантує, що повідомлення можуть прочитати лише відправник і отримувач.

У матеріалах справи згадуються інформатори, які, за словами позивачів, підтвердили існування доступу до листування. Водночас їхні імена не розкриваються, а сама Meta традиційно відкидає подібні звинувачення, наполягаючи на безпеці та захищеності сервісу.

На тлі судового процесу в США тиск на Meta зростає і в Європі. 23 січня британський регулятор Ofcom розпочав окреме розслідування щодо даних, які Meta надала під час одного з ринкових досліджень WhatsApp. За попередніми оцінками, інформація про розсилки могла бути неповною або неточною.

Експерти зазначають, що ці процеси можуть мати серйозні наслідки для репутації Meta, адже WhatsApp десятиліттями позиціонувався як один із найбезпечніших месенджерів у світі. Якщо суд або регулятори підтвердять звинувачення, компанія може зіткнутися не лише з великими штрафами, а й із переглядом принципів роботи сервісу.

