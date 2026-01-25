logo

Скандал вокруг WhatsApp: пользователи заявили о доступе к чатам
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал вокруг WhatsApp: пользователи заявили о доступе к чатам

Пользователи подали коллективный иск против Meta, обвинив компанию в скрытом доступе к частным сообщениям в WhatsApp

25 января 2026, 18:46
В США разворачивается громкое судебное дело против Meta из-за возможного нарушения конфиденциальности пользователей WhatsApp. Как сообщает Bloomberg , группа пользователей обратилась в федеральный суд в Сан-Франциско с коллективным иском, в котором утверждает, что компания хранит и анализирует содержимое официально декларируемых как частных сообщений.

Скандал вокруг WhatsApp: пользователи заявили о доступе к чатам

Конфиденциальность What’sapp

Истцы заявляют, что Meta и WhatsApp якобы имеют техническую возможность доступа ко многим сообщениям, а отдельные сотрудники компании могут их просматривать. Это, по мнению заявителей, прямо противоречит многолетним заявлениям Meta о сквозном шифровании, которое якобы гарантирует, что сообщения могут прочитать только отправитель и получатель.

В материалах дела упоминаются информаторы, которые, по словам истцов, подтвердили доступ к переписке. В то же время, их имена не раскрываются, а сама Meta традиционно отвергает подобные обвинения, настаивая на безопасности и защищенности сервиса.

На фоне судебного процесса в США давление на Meta растет и в Европе. 23 января британский регулятор Ofcom начал отдельное расследование данных, которые Meta предоставила в ходе одного из рыночных исследований WhatsApp. По предварительным оценкам, информация о рассылках могла быть неполной или неточной.

Эксперты отмечают, что эти процессы могут иметь серьезные последствия для репутации Meta, ведь WhatsApp десятилетиями позиционировался как один из самых безопасных мессенджеров в мире. Если суд или регуляторы подтвердят обвинение, компания может столкнуться не только с большими штрафами, но и с пересмотром принципов работы сервиса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские хакеры смогли получить доступ к Telegram священнику Русской православной церкви из оккупированного Крыма, что дало возможность установить маршруты передвижения и места пребывания российских офицеров, сообщили журналисты "24 канала".



Источник: https://babel.ua/news/124523-koristuvachi-z-avstraliji-braziliji-indiji-meksiki-ta-par-podali-pozov-proti-meta-cherez-porushennya-privatnosti-u-whatsapp
