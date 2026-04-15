У США розгорівся гучний судовий процес, який стосується можливого впливу штучного інтелекту на поведінку людини. Федеральний суд розглядає одразу два позови проти компанії OpenAI, пов’язані з трагічним інцидентом у родині.

У США подали позови проти OpenAI після резонансного випадку

Йдеться про випадок, коли чоловік, який тривалий час користувався чат-ботом, вчинив насильницькі дії щодо близької людини, після чого загинув. Обставини події наразі детально вивчаються в межах судового процесу.

У чому суть позовів

Один із позовів подано представницею спадщини чоловіка. Інший — стороною, що представляє інтереси загиблої. Обидві сторони стверджують, що спілкування з чат-ботом могло вплинути на психоемоційний стан людини.

Зокрема, у матеріалах справи зазначається, що чоловік мав ознаки тривожних і параноїдальних думок. Позивачі вважають, що відповіді штучного інтелекту могли посилювати ці переживання.

Позиція сторін

Позивачі наголошують, що компанія могла недостатньо врахувати ризики для людей із вразливим психічним станом під час впровадження технології.

Водночас суд підкреслює, що обидві справи будуть розглядатися окремо, оскільки вони стосуються різних аспектів відповідальності та наслідків.

Чому це важливо

Цей випадок став одним із перших, коли у судовому порядку розглядається роль штучного інтелекту у формуванні рішень людини.

Експерти зазначають, що розвиток технологій вимагає чіткішого регулювання, особливо у питаннях безпеки користувачів і можливих психологічних ризиків.

Таким чином, судовий процес у США може стати прецедентом, який визначить майбутні правила відповідальності розробників штучного інтелекту.

Читайте також в "Коментарях", що експерти назвали три професії, які залишаться затребуваними попри розвиток штучного інтелекту.