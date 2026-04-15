В США разгорелся громкий судебный процесс, касающийся возможного влияния искусственного интеллекта на поведение человека. Федеральный суд рассматривает сразу два иска против компании OpenAI, связанных с трагическим инцидентом в семье.

В США подали иски против OpenAI после резонансного случая

Речь идет о случае, когда мужчина, длительное время пользовавшийся чат-ботом, совершил насильственные действия в отношении близкого человека, после чего погиб. Обстоятельства происшествия подробно изучаются в рамках судебного процесса.

В чем суть исков

Один из исков подан представительницей наследия мужчины. Другой – стороной, представляющей интересы погибшей. Обе стороны утверждают, что общение с чат-ботом могло повлиять на психоэмоциональное состояние человека .

В частности, в делах отмечается, что мужчина имел признаки тревожных и параноидальных мыслей. Истцы считают, что ответы искусственного интеллекта могли усугублять эти переживания.

Позиция сторон

Истцы отмечают, что компания могла недостаточно учесть риски для людей с уязвимым психическим состоянием при внедрении технологии.

В то же время, суд подчеркивает, что оба дела будут рассматриваться отдельно, поскольку они касаются различных аспектов ответственности и последствий.

Почему это важно

Этот случай стал одним из первых, когда в судебном порядке рассматривается роль искусственного интеллекта в формировании решений человека .

Эксперты отмечают, что развитие технологий требует более четкого регулирования, особенно в вопросах безопасности пользователей и возможных психологических рисков.

Таким образом, судебный процесс в США может стать прецедентом, определяющим будущие правила ответственности разработчиков искусственного интеллекта.

