Народного депутата від забороненої політичної сили ОПЗЖ Нестора Шуфрича звинувачують у незаконному використанні державної землі на Закарпатті. Йдеться про рекреаційний комплекс "Дубки", розташований у селі Оноківці поблизу Ужгорода.

База відпочинку «Дубки»

За інформацією джерел, територія комплексу була облаштована на землях державного лісового фонду. Вартість ділянки оцінюється більш ніж у 150 млн грн. При цьому, за даними слідства, фактичне користування землею відбувалося без належних правових підстав.

Окремо зазначається, що депутат Закарпатської обласної ради Іван Барна, який мав би контролювати ситуацію із використанням лісових земель, не реагував на факти можливого самовільного зайняття території. Саме його бездіяльність, за версією слідства, дозволила тривалий час використовувати державну землю безкоштовно.

Івану Барні може загрожувати до п’яти років позбавлення волі. Також повідомлено про підозру колишньому помічнику Шуфрича, який безпосередньо займався будівництвом комплексу.

Наразі правоохоронні органи встановлюють усі обставини справи та перевіряють законність оформлення майнових прав на об’єкт.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що з аступник командира Третього Армійського Корпусу Максим Жорін звернув увагу на відсутність широкої суспільної реакції на рішення суду щодо застави для Нестора Шуфрича. За його словами, ця тема не викликала масового обговорення, на відміну від інших резонансних подій, які активно розганялися в медіапросторі.

Жорін зазначив, що на тлі активізації переговорних процесів і потенційного наближення виборів Росія, ймовірно, значно посилить фінансування та підтримку проросійських політичних рухів і окремих політиків в Україні. Він підкреслив, що кількість таких сил за час повномасштабної війни суттєво не зменшилася — вони лише тимчасово знизили публічну активність.

