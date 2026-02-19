Народный депутат от запрещенной политической силы ОПЗЖ Нестор Шуфрич обвиняется в незаконном использовании государственной земли в Закарпатье. Речь идет о рекреационном комплексе "Дубки", расположенном в селе Оноковцы вблизи Ужгорода.

База отдыха «Дубки»

По информации источников, территория комплекса обустроена на землях государственного лесного фонда. Стоимость участка оценивается более чем в 150 млн. грн. При этом, по данным следствия, фактическое использование земли происходило без надлежащих правовых оснований.

Отдельно отмечается, что депутат Закарпатского областного совета Иван Барна, который должен контролировать ситуацию с использованием лесных земель, не реагировал на факты возможного самовольного занятия территории. Именно его бездействие, по версии следствия, позволило долгое время использовать государственную землю бесплатно.

Ивану Барне может грозить до пяти лет лишения свободы. Также сообщено о подозрении бывшему помощнику Шуфрича, непосредственно занимавшемуся строительством комплекса.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дела и проверяют законность оформления имущественных прав на объект.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что один заместитель командира Третьего Армейского Корпуса Максим Жорин обратил внимание на отсутствие широкой общественной реакции на решение суда по залогу для Нестора Шуфрича. По его словам, эта тема не вызвала массового обсуждения, в отличие от других резонансных событий, активно разгонявшихся в медиапространстве.

Жорин отметил, что на фоне активизации переговорных процессов и потенциального приближения выборов Россия, вероятно, значительно усугубит финансирование и поддержку пророссийских политических движений и отдельных политиков в Украине. Он подчеркнул, что количество таких сил за время полномасштабной войны существенно не снизилось — они лишь временно снизили публичную активность.

