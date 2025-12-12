Шевцовою зацікавилися в Польщі: ЗМІ про нові факти можливої легалізації коштів співвласницею "Айбокс банку"

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Банкірка Альона Шевцова, проти якої було введено санкції, та яка може бути причетною до легалізації коштів казино, отриманих ймовірно незаконним шляхом, відкриває компанії в Європі та Британії.
Альона Шевцова. Розшук МВС
На фінансові операції ексголови правління "Айбокс банку" вже звернули увагу польські правоохоронці, пише видання “Коротко про”. Зазначається, що через санкції РНБО Дегрик-Шевцова втратила практично весь свій бізнес в Україні, однак могла вивести значну частину ймовірно нелегальних доходів. Ці кошти, як зазначає ЗМІ, Шевцова зараз може інвестувати у відкриття нових компаній на території Європи.
За даними ЗМІ, Шевцова зареєструвала низку юридичних осіб у різних юрисдикціях. Це може бути не тільки спробою обійти запроваджені проти неї санкції РНБО, а й продовженням її діяльності в ЄС.
Видання нагадало, що прокуратура Познані направила в Україну міжнародний запит про правову допомогу в рамках розслідування легалізації доходів, які могли бути здобуті злочинним шляхом.
Зазначається, що співвласниця "Айбокс банку" (iBox Bank) Альона Дегрик-Шевцова та її ймовірні пособниці Ірина Циганок та Зоя Нестеровська можуть мати відношення до відмивання 5 млрд грн для казино.
Водночас Касаційний кримінальний суд прийняв до розгляду скаргу Офісу Генпрокурора на закриття справи БЕБ стосовно Шевцової та її спільниць.