Шевцовою зацікавилися в Польщі: ЗМІ про нові факти можливої легалізації коштів співвласницею "Айбокс банку"

Банкірка Альона Шевцова, проти якої було введено санкції, та яка може бути причетною до легалізації коштів казино, отриманих ймовірно незаконним шляхом, відкриває компанії в Європі та Британії.

Альона Шевцова. Розшук МВС

На фінансові операції ексголови правління "Айбокс банку" вже звернули увагу польські правоохоронці, пише видання “Коротко про”. Зазначається, що через санкції РНБО Дегрик-Шевцова втратила практично весь свій бізнес в Україні, однак могла вивести значну частину ймовірно нелегальних доходів. Ці кошти, як зазначає ЗМІ, Шевцова зараз може інвестувати у відкриття нових компаній на території Європи.

“Вона почала відкривати салони краси в Європі, тобто, ймовірно, легалізувати кошти через них. Зараз польські правоохоронці розслідують кримінальне провадження стосовно Шевцової за фактом легалізації мільйонів євро на території Польщі”, — пише видання.

За даними ЗМІ, Шевцова зареєструвала низку юридичних осіб у різних юрисдикціях. Це може бути не тільки спробою обійти запроваджені проти неї санкції РНБО, а й продовженням її діяльності в ЄС.

“Це механізм обходу чинних обмежень на приймання платежів від онлайн казино та виплати виграшів гравцям через P2P операції, криптовалюту, а також підконтрольні їй міжнародні платіжні організації. З огляду на специфіку онлайн-казино, кількість клієнтів у Європі не зменшилась, а радше навпаки”, — йдеться у повідомленні.

Видання нагадало, що прокуратура Познані направила в Україну міжнародний запит про правову допомогу в рамках розслідування легалізації доходів, які могли бути здобуті злочинним шляхом.

“За даними правоохоронців, на рахунки Альони Шевцової та Юлії Нікуліної в банку BNP Paribas Polska SA надійшло понад 2,5 млн євро з Великої Британії під виглядом оплати за консультаційні послуги. Однак польські слідчі вбачають в цих операціях ознаки вчинення злочину, передбаченого статтею 299 параграф 1 та параграф 5 Кримінального кодексу Польщі “Легалізація доходів”, — пише видання.

Зазначається, що співвласниця "Айбокс банку" (iBox Bank) Альона Дегрик-Шевцова та її ймовірні пособниці Ірина Циганок та Зоя Нестеровська можуть мати відношення до відмивання 5 млрд грн для казино.

Водночас Касаційний кримінальний суд прийняв до розгляду скаргу Офісу Генпрокурора на закриття справи БЕБ стосовно Шевцової та її спільниць.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав , що до схеми також може бути причетним чоловік банкірки Євген Шевцов, який тривалий час міг забезпечувати прикриття діяльності дружини. Наразі Шевцова разом з родиною знаходиться за кордоном.