Шевцовой заинтересовались в Польше: СМИ о новых фактах возможной легализации средств совладелицей "Айбокс банка"

Кречмаровская Наталия
Банкирша Алена Шевцова, против которой были введены санкции, и которая может быть причастна к легализации средств казино, полученных предположительно незаконным путем, открывает компании в Европе и Британии.
Алена Шевцова. Розыск МВД
На финансовые операции экс-председателя правления "Айбокс банка" уже обратили внимание польские правоохранители, пишет издание "Коротко про". Отмечается, что из-за санкций СНБО Дегрик-Шевцов потерял практически весь свой бизнес в Украине, однако мог вывести значительную часть вероятно нелегальных доходов. Эти деньги, как отмечает СМИ, Шевцова сейчас может инвестировать в открытие новых компаний на территории Европы.
По данным СМИ, Шевцова зарегистрировала ряд юридических лиц в разных юрисдикциях. Это может быть не только попыткой обойти введенные против нее санкции СНБО, но и продолжением ее деятельности в ЕС.
Издание напомнило, что прокуратура Познани направила в Украину международный запрос о правовой помощи в рамках расследования легализации доходов, которые могли быть получены преступным путем.
Отмечается, что совладелица "Айбокс банка" (iBox Bank) Алена Дегрик-Шевцова и ее вероятные сообщницы Ирина Цыганок и Зоя Нестеровская могут иметь отношение к отмыванию 5 млрд грн для казино.
В то же время, Кассационный уголовный суд принял к рассмотрению жалобу Офиса Генпрокурора на закрытие дела БЭБ в отношении Шевцовой и ее сообщниц.