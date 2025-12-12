Шевцовой заинтересовались в Польше: СМИ о новых фактах возможной легализации средств совладелицей "Айбокс банка"

Банкирша Алена Шевцова, против которой были введены санкции, и которая может быть причастна к легализации средств казино, полученных предположительно незаконным путем, открывает компании в Европе и Британии.

Алена Шевцова. Розыск МВД

На финансовые операции экс-председателя правления "Айбокс банка" уже обратили внимание польские правоохранители, пишет издание "Коротко про". Отмечается, что из-за санкций СНБО Дегрик-Шевцов потерял практически весь свой бизнес в Украине, однако мог вывести значительную часть вероятно нелегальных доходов. Эти деньги, как отмечает СМИ, Шевцова сейчас может инвестировать в открытие новых компаний на территории Европы.

"Она начала открывать салоны красоты в Европе, то есть, вероятно, легализовать средства через них. Сейчас польские правоохранители расследуют уголовное производство по Шевцовой по факту легализации миллионов евро на территории Польши", — пишет издание.

По данным СМИ, Шевцова зарегистрировала ряд юридических лиц в разных юрисдикциях. Это может быть не только попыткой обойти введенные против нее санкции СНБО, но и продолжением ее деятельности в ЕС.

"Это механизм обхода действующих ограничений на прием платежей от онлайн казино и выплаты выигрышей игрокам через P2P операции, криптовалюту, а также подконтрольные ей международные платежные организации. Учитывая специфику онлайн-казино, количество клиентов в Европе не уменьшилось, а скорее наоборот", — говорится в сообщении.

Издание напомнило, что прокуратура Познани направила в Украину международный запрос о правовой помощи в рамках расследования легализации доходов, которые могли быть получены преступным путем.

"По данным правоохранителей, на счета Алены Шевцовой и Юлии Никулиной в банке BNP Paribas Polska SA поступило более 2,5 млн евро из Великобритании под видом оплаты за консультационные услуги. Однако польские следователи видят в этих операциях признаки совершения преступления, предусмотренного статьей 299 параграфа 1 и параграфа 5 Уголовного кодекса Польши "Легализация доходов", — пишет издание.

Отмечается, что совладелица "Айбокс банка" (iBox Bank) Алена Дегрик-Шевцова и ее вероятные сообщницы Ирина Цыганок и Зоя Нестеровская могут иметь отношение к отмыванию 5 млрд грн для казино.

В то же время, Кассационный уголовный суд принял к рассмотрению жалобу Офиса Генпрокурора на закрытие дела БЭБ в отношении Шевцовой и ее сообщниц.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что к схеме также может быть причастен муж банкирши Евгений Шевцов, который долгое время мог обеспечивать прикрытие деятельности жены. В настоящее время Шевцова вместе с семьей находится за границей.