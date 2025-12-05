Схеми “Айбокс банку” міг прикривати експоліцейський Євген Шевцов: ЗМІ

Колишній топ посадовець Національної поліції України Євген Шевцов міг тривалий час забезпечувати прикриття діяльності своєї дружини, Альони Шевцової. Він же був заступником директора фінансової компанії "Лео Геймінг Пей", яка фігурує у кримінальному провадженні про відмивання коштів.

Альона Шевцова. Розшук МВС

Євген Шевцов, до знайомства з Альоною, як пише видання “Подробиці”, був звичайним оперуповноваженим, після одруження його кар'єра стрімко пішла вгору. Спочатку Шевцов обійняв посаду заступника директора фінансової компанії "Лео Геймінг Пей", через яку могли легалізувати доходи, отримані незаконним шляхом, та виводити кошти у Росію. Потім чоловік повернувся у поліцію. Спочатку, як пише видання, повернувся у Департаменті захисту економіки Нацполіції, згодом став заступником начальника Головного слідчого управління.

Журналісти з’ясували, що подружжя переоформило на Альону Шевцову приміщення над рестораном "Тач Кафе" у центрі Києва площею майже на 600 кв.м. Однак, за даними ЗМІ, у той час цей об’єкт був речовим доказом у справі "чорних нотаріусів". Приміщення, за даними ЗМІ, належало київському бізнесмену Олексію Кікірешку й перебувало під арештом. Журналісти з’ясували, що хакери зламали нотаріальну систему, зняли арешт та переписали майно спершу на родича бізнесмена, а потім на Альону Шевцову та Владислава Філімонова — сина колишнього заступника начальника СБУ Києва. Ці дані, як зазначає ЗМІ, є також у декларації Шевцова за 2017 рік.

Журналісти зазначили, що Шевцов також планував очолити Державне бюро розслідувань, "бо там “варіантів” ще більше". Конкурсна комісія навіть затвердила його кандидатуру на посаду керівника першого управління організації досудових розслідувань. Однак журналісти з’ясували, що комісія могла діяти не самостійно, а деякі кандидатури могли бути заздалегідь узгодженими. Крім того, журналісти дізналися, що "Леогеймінг Пей" Альони Шевцової замовило юридичний аудит у фірми Integrites, співвласником якої є Руслан Бернацький — заступник міністерки юстиції Наталії Бернацької. Остання перебувала у конкурсній комісії ДБР. Посаду Шевцов не отримав.

Через журналістські матеріали Шевцов фактично розпочав війну з журналістами. За його позовом Печерський суд заблокував 18 інтернет-сайтів. Суддя Сергій Вовк пояснив рішення тим, що ці ресурси є "речовими доказами" в кримінальному провадженні. Проте, як пише ЗМІ, Шевцов не зупинився на цьому та дав дозвіл на обшуки в будинку професора Інституту журналістики Валерія Іванова через розслідування, які проводив його син Денис щодо родини Шевцових.

Після початку повномасштабного вторгнення, коли Альоною Шевцовою зацікавились СБУ і БЕБ, вона разом з чоловіком виїхала за кордон. Однак згодом Шевцов в черговий раз повернувся на службу.

"Повернувся він не просто у поліцію, а відразу стрибнув у крісло заступника начальника управління – керівника "суперсекретного" відділу Департаменту захисту інтересів суспільства та держави", — зазначає ЗМІ.

Однак після того, як РНБО наклало санкції на Альону Шевцову, Євген Шевцов раптово пішов у декретну відпустку та виїхав за кордон.



