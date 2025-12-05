Схемы "Айбокс банка" мог прикрывать экс-полицейский Евгений Шевцов: СМИ

Бывший топ чиновник Национальной полиции Украины Евгений Шевцов мог долгое время обеспечивать прикрытие деятельности своей жены, Алены Шевцовой. Он же был заместителем директора финансовой компании "Лео Гейминг Пэй", фигурирующей в уголовном производстве об отмывании средств.

Алена Шевцова. Розыск МВД

Евгений Шевцов, до знакомства с Аленой, как пишет издание "Подробности", был обычным оперуполномоченным, после женитьбы его карьера стремительно пошла вверх. Сначала Шевцов занял должность заместителя директора финансовой компании "Лео Гейминг Пэй", по которой могли легализовать доходы, полученные незаконным путем, и выводить средства в Россию. Затем мужчина вернулся в полицию. Сначала, как пишет издание, вернулся в Департамент защиты экономики Нацполиции, впоследствии стал заместителем начальника Главного следственного управления.

Журналисты выяснили, что супруги переоформили на Алену Шевцову помещение над рестораном "Тач Кафе" в центре Киева площадью почти на 600 кв.м. Однако, по данным СМИ, в то время этот объект являлся вещественным доказательством по делу "черных нотариусов". Помещение, по данным СМИ, принадлежало киевскому бизнесмену Алексею Кикирешко и находилось под арестом. Журналисты выяснили, что хакеры сломали нотариальную систему, сняли арест и переписали имущество сначала на родственника бизнесмена, а затем на Алену Шевцову и Владислава Филимонова – сына бывшего заместителя начальника СБУ Киева. Эти данные, как отмечает СМИ, находятся также в декларации Шевцова за 2017 год.

Журналисты отметили, что Шевцов также планировал возглавить Государственное бюро расследований, "поскольку там "вариантов" еще больше". Конкурсная комиссия утвердила его кандидатуру на должность руководителя первого управления организации досудебных расследований. Однако журналисты выяснили, что комиссия могла действовать не самостоятельно, а некоторые кандидатуры могли быть согласованы заранее. Кроме того, журналисты узнали, что "Леогейминг Пэй" Алены Шевцовой заказало юридический аудит у фирмы Integrites, совладельцем которой является Руслан Бернацкий – заместитель министерки юстиции Натальи Бернацкой. Последняя состояла в конкурсной комиссии ГБР. Должность Шевцов не получил.

Из-за журналистских материалов Шевцов фактически начал войну с журналистами. По его иску Печерский суд заблокировал 18 интернет-сайтов. Судья Сергей Вовк объяснил решение тем, что эти ресурсы являются "вещными доказательствами" в уголовном производстве. Однако, как пишет СМИ, Шевцов не остановился на этом и дал разрешение на обыски в доме профессора Института журналистики Валерия Иванова из-за расследований, которые проводил его сын Денис по семье Шевцовых.

После начала полномасштабного вторжения, когда Аленой Шевцовой заинтересовались СБУ и БЭБ, она вместе с мужем уехала за границу. Однако впоследствии Шевцов в очередной раз вернулся на службу.

"Вернулся он не просто в полицию, а сразу прыгнул в кресло заместителя начальника управления – руководителя "суперсекретного" отдела Департамента защиты интересов общества и государства", — отмечает СМИ.

Однако после того, как СНБО наложил санкции на Алену Шевцову, Евгений Шевцов внезапно ушел в декретный отпуск и уехал за границу.



