Схеми ухилення від мобілізації шокують: за що в Києві чоловіки платили 9 тис. доларів

Кречмаровская Наталия
У Києві викрили 34-річного киянина — він пропонував оформлення інвалідності за 9000 доларів. У Київській міській прокуратурі зазначили, що йому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення лікарями та представниками військово-лікарських комісій. Дії чоловіка кваліфікували за ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Мобілізація. Ілюстративне фото
У прокуратурі повідомили, що фігурант отримав від чоловіка, який звернувся через сайт, 9000 доларів. Тоді ж його і затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даними прокуратури, фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
