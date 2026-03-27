Схеми ухилення від мобілізації шокують: за що в Києві чоловіки платили 9 тис. доларів

У Києві викрили 34-річного киянина — він пропонував оформлення інвалідності за 9000 доларів. У Київській міській прокуратурі зазначили, що йому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення лікарями та представниками військово-лікарських комісій. Дії чоловіка кваліфікували за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Мобілізація. Ілюстративне фото

“Встановлено, що підозрюваний розмістив на сайті OLX оголошення про сприяння військовозобов’язаному у знятті з військового обліку та оформленні фіктивної інвалідності. При цьому він вдавав, що має зв’язки серед медичних працівників, які входять до складу експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, а також серед службових осіб військово-лікарських комісій ТЦК та СП”, — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що фігурант отримав від чоловіка, який звернувся через сайт, 9000 доларів. Тоді ж його і затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

“Під час проведення невідкладного обшуку в автомобілі затриманого виявлено та вилучено бойову гранату "Ф-1". Йому також повідомлено про підозру у незаконному поводженні з боєприпасами (ч.1 ст. 263 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військовослужбовців ТЦК у Миколаєві викрили за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. У Національній поліції повідомили, що вони вимагали 2400 доларів за зняття з розшуку.



