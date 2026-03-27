Схемы уклонения от мобилизации шокируют: за что в Киеве мужчины платили 9 тысяч долларов

В Киеве разоблачили 34-летнего киевлянина – он предлагал оформление инвалидности за 9000 долларов. В Киевской городской прокуратуре отметили, что ему сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения врачами и представителями военно-врачебных комиссий. Действия мужчины квалифицировали по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

"Установлено, что подозреваемый разместил на сайте OLX объявление о содействии военнообязанному в снятии с военного учета и оформлении фиктивной инвалидности. При этом он делал вид, что имеет связи среди медицинских работников, входящих в состав экспертных команд по оценке повседневного функционирования личности, а также среди должностных лиц военно-врачебных комиссий ТЦК и СП”, — говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что фигурант получил от мужчины, обратившегося через сайт, 9000 долларов. Тогда же его и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"При проведении неотложного обыска в автомобиле задержанного обнаружена и изъята боевая граната "Ф-1". Ему также сообщено о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч.1 ст. 263 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военнослужащих ТЦК в Николаеве разоблачили по подозрению в получении неправомерной выгоды. В Национальной полиции сообщили, что они требовали 2400 долларов за снятие с розыска.




