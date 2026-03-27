Схемы уклонения от мобилизации шокируют: за что в Киеве мужчины платили 9 тысяч долларов

Кречмаровская Наталия
В Киеве разоблачили 34-летнего киевлянина – он предлагал оформление инвалидности за 9000 долларов. В Киевской городской прокуратуре отметили, что ему сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения врачами и представителями военно-врачебных комиссий. Действия мужчины квалифицировали по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.
В прокуратуре сообщили, что фигурант получил от мужчины, обратившегося через сайт, 9000 долларов. Тогда же его и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По данным прокуратуры, фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что военнослужащих ТЦК в Николаеве разоблачили по подозрению в получении неправомерной выгоды. В Национальной полиции сообщили, что они требовали 2400 долларов за снятие с розыска.