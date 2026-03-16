Схеми під час війни шокують: в Україні продавали небойові посади

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Колишнього та чинних військовослужбовців Нацгвардії викрили на незаконній схемі — вони організували переведення військових на небойові посади за гроші.
Військові. Ілюстративне фото
У Державному бюро розслідувань повідомили, що фігуранти шукали військових, які через різні обставини хотіли перевестися до інших підрозділів, і пропонували “вирішити питання” за винагороду.
За свої послуги фігуранти спочатку попросили 6 тис. доларів. А коли отримали гроші попросили ще тисячу доларів нібито на оплату “представницьких послуг”. Військовослужбовець передав і ці гроші.
Після отримання вказаної суми фігуранти розпочали оформлювати переведення військовослужбовця до однієї з частин у Києві.
У ДБР зауважили, що задокументували обидва епізоди передачі грошей, подальший рух коштів та їх розподіл між учасниками схеми.
Усім фігурантам повідомили про підозру у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).
