Схеми під час війни шокують: в Україні продавали небойові посади

Колишнього та чинних військовослужбовців Нацгвардії викрили на незаконній схемі — вони організували переведення військових на небойові посади за гроші.

Військові. Ілюстративне фото

У Державному бюро розслідувань повідомили, що фігуранти шукали військових, які через різні обставини хотіли перевестися до інших підрозділів, і пропонували “вирішити питання” за винагороду.

“Так, один із військовослужбовців після поранень на фронті мав конфлікт із командиром через відмову надати відпустку для лікування. Він хотів перевестися до іншої військової частини у Києві, щоб мати змогу проходити медичні обстеження та лікування. Дізнавшись про цю ситуацію, до нього зателефонував колишній військовий і запропонував “допомогу” в переведенні за гроші. До реалізації домовленості він залучив двох військовослужбовців Нацгвардії”, — йдеться у повідомленні.

За свої послуги фігуранти спочатку попросили 6 тис. доларів. А коли отримали гроші попросили ще тисячу доларів нібито на оплату “представницьких послуг”. Військовослужбовець передав і ці гроші.

Після отримання вказаної суми фігуранти розпочали оформлювати переведення військовослужбовця до однієї з частин у Києві.

У ДБР зауважили, що задокументували обидва епізоди передачі грошей, подальший рух коштів та їх розподіл між учасниками схеми.

Усім фігурантам повідомили про підозру у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що в Україні постійно викривають схеми ухилення від мобілізації. Зловмисники або самі намагаються незаконно перетнути кордон, або допомагають іншим військовозобов'язаним, або оформлюють фіктивне бронювання.




