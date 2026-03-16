Схемы во время войны шокируют: в Украине продавали небоевые должности

Кречмаровская Наталия
Бывшего и действующих военнослужащих Нацгвардии разоблачили на незаконной схеме – они организовали перевод военных на небоевые должности за деньги.
В Государственном бюро расследований сообщили, что фигуранты искали военных, которые по разным обстоятельствам хотели перевестись в другие подразделения, и предлагали "решить вопрос" за вознаграждение.
За свои услуги фигуранты поначалу попросили 6 тыс. долларов. А когда получили деньги, попросили еще тысячу долларов якобы на оплату "представительных услуг". Военнослужащий передал эти деньги.
После получения указанной суммы фигуранты начали оформлять перевод военнослужащего в одну из частей в Киеве.
В ГБР отметили, что задокументировали оба эпизода передачи денег, дальнейшее движение средств и их распределение между участниками схемы.
Всем фигурантам сообщили о подозрении в пособничестве в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).
