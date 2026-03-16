Схемы во время войны шокируют: в Украине продавали небоевые должности
Схемы во время войны шокируют: в Украине продавали небоевые должности

Военных Нацгвардии разоблачили на "продаже" тыловых должностей

16 марта 2026, 19:10
Кречмаровская Наталия

Бывшего и действующих военнослужащих Нацгвардии разоблачили на незаконной схеме – они организовали перевод военных на небоевые должности за деньги.

Схемы во время войны шокируют: в Украине продавали небоевые должности

В Государственном бюро расследований сообщили, что фигуранты искали военных, которые по разным обстоятельствам хотели перевестись в другие подразделения, и предлагали "решить вопрос" за вознаграждение.

"Так, один из военнослужащих после ранений на фронте имел конфликт с командиром из-за отказа предоставить отпуск для лечения. Он хотел перевестись в другую воинскую часть в Киеве, чтобы иметь возможность проходить медицинские обследования и лечение. Узнав об этой ситуации, ему позвонил бывший военный и предложил "помощь" в переводе за деньги. К реализации договоренности он привлек двух военнослужащих Нацгвардии”, — говорится в сообщении.

За свои услуги фигуранты поначалу попросили 6 тыс. долларов. А когда получили деньги, попросили еще тысячу долларов якобы на оплату "представительных услуг". Военнослужащий передал эти деньги.

После получения указанной суммы фигуранты начали оформлять перевод военнослужащего в одну из частей в Киеве.

В ГБР отметили, что задокументировали оба эпизода передачи денег, дальнейшее движение средств и их распределение между участниками схемы.

Всем фигурантам сообщили о подозрении в пособничестве в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине постоянно разоблачают схемы уклонения от мобилизации. Злоумышленники либо сами пытаются незаконно пересечь границу, либо помогают другим военнообязанным, либо оформляют фиктивное бронирование.




Источник: https://dbr.gov.ua/news/7-tisyach-za-tihu-sluzhbu-dbr-vikrilo-perevedennya-vijskovih-nacgvardii-na-nebojovi-posadi-za-groshi
