Схема дезертирства в Україні: скільки платили військові за “евакуацію” з армії

Кречмаровская Наталия
У Львівській області викрито організовану схему дезертирства — група налагодила системний “бізнес” на допомозі військовослужбовцям залишати службу.
У Державному бюро розслідувань повідомили, що схема діяла у навчальному центрі Національної академії Сухопутних військ.
Схему організував військовий, який раніше сам скористався такою схемою, а згодом почав заробляти на інших. Фігуранти, за даними ДБР діяли обережно та конспіративно. Вони використовували військову форму, підроблені документи та авто з іноземною реєстрацією, представлялися офіцерами, та постійно змінювали номери телефонів.
Слідчі ДБР викрили низку аналогічних випадків — перевіряють інші епізоди. Затримали організатора та одного з учасників схеми. Їм повідомлено про підозру в організації дезертирства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 408 КК України). Ще одному фігуранту підозру оголосили заочно та вживають заходів для його затримання.
За вчинене фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.
