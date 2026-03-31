Схема дезертирства в Україні: скільки платили військові за “евакуацію” з армії

У Львівській області викрито організовану схему дезертирства — група налагодила системний “бізнес” на допомозі військовослужбовцям залишати службу.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що схема діяла у навчальному центрі Національної академії Сухопутних військ.

“За 10-15 тис. дол. фігуранти забезпечували повний супровід: інструктаж, вивезення з частини, перевезення і доставку додому. До складу групи входили військовослужбовець у СЗЧ, колишній правоохоронець та цивільна особа. Вони підшуковували “клієнтів” безпосередньо на полігоні та схиляли їх до самовільного залишення служби”, — повідомили в Бюро.

Схему організував військовий, який раніше сам скористався такою схемою, а згодом почав заробляти на інших. Фігуранти, за даними ДБР діяли обережно та конспіративно. Вони використовували військову форму, підроблені документи та авто з іноземною реєстрацією, представлялися офіцерами, та постійно змінювали номери телефонів.

“В одному з епізодів вони, нібито “перевіряючи” клієнта на наявність прослуховуючих пристроїв, застосували до нього фізичний і психологічний тиск — змусили роздягнутися, відібрали гроші, документи та телефони, після чого залишили його в одному з населених пунктів області”, — повідомили в ДБР.

Слідчі ДБР викрили низку аналогічних випадків — перевіряють інші епізоди. Затримали організатора та одного з учасників схеми. Їм повідомлено про підозру в організації дезертирства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 408 КК України). Ще одному фігуранту підозру оголосили заочно та вживають заходів для його затримання.

За вчинене фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

