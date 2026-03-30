Незаконне звільнення з військової служби: яку схему вигадав полковник Нацгвардії

Кречмаровская Наталия
Колишнього начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України затримали в порядку ст. 208 КПК України. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що полковник намагався оформити фіктивну інвалідність.
Нацгвардія. Ілюстративне фото
За даними слідства, фігурант намагався незаконно звільнитися з військової служби, виключитися з військового обліку та отримати передбачені державою виплати, оформивши фіктивну інвалідність II групи.
В Офісі зауважили, що правоохоронець 24 березня 2026 року передав частину неправомірної вигоди — 3 тис. доларів США. Загалом обумовлена сума становила 6 тис. доларів США. Після передачі грошей ого затримали працівники ДБР.
Правоохоронці провели низку невідкладних обшуків — вилучили кошти та інші докази протиправної діяльності. Також перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військові ТЦК заробляли на мобілізації.