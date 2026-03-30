Незаконне звільнення з військової служби: яку схему вигадав полковник Нацгвардії

Колишнього начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України затримали в порядку ст. 208 КПК України. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що полковник намагався оформити фіктивну інвалідність.

Нацгвардія. Ілюстративне фото

За даними слідства, фігурант намагався незаконно звільнитися з військової служби, виключитися з військового обліку та отримати передбачені державою виплати, оформивши фіктивну інвалідність II групи.

“Слідство встановило, що з цією метою він звернувся до члена експертної команди з оцінки повсякденного функціонування особи одного з медичних закладів Києва та запропонував неправомірну вигоду за сприяння в оформленні відповідного статусу. Попри чітку відмову службової особи медзакладу, яка вказала на відсутність у нього будь-яких захворювань, що могли б бути підставою для встановлення інвалідності II групи, він не відмовився від свого наміру”, — йдеться у повідомленні.

В Офісі зауважили, що правоохоронець 24 березня 2026 року передав частину неправомірної вигоди — 3 тис. доларів США. Загалом обумовлена сума становила 6 тис. доларів США. Після передачі грошей ого затримали працівники ДБР.

Правоохоронці провели низку невідкладних обшуків — вилучили кошти та інші докази протиправної діяльності. Також перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

“25 березня 2026 року затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України, а саме надання неправомірної вигоди службовій особі”, — йдеться в повідомленні.

