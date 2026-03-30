Незаконное увольнение с военной службы: какую схему придумал полковник Нацгвардии

Кречмаровская Наталия
Бывший начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации Национальной гвардии Украины задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что полковник пытался оформить фиктивную инвалидность.
Нацгвардия. Иллюстративное фото
По данным следствия, фигурант пытался незаконно уволиться с военной службы, исключиться из военного учета и получить предусмотренные государством выплаты, оформив фиктивную инвалидность II группы.
В Офисе отметили, что правоохранитель 24 марта 2026 передал часть неправомерной выгоды — 3 тыс. долларов США. В общей сложности оговоренная сумма составила 6 тыс. долларов США. После передачи денег его задержали работники ГБР.
Правоохранители провели ряд безотлагательных обысков — изъяли средства и другие доказательства противоправной деятельности. Также проверяется причастность к совершению преступления других лиц.
