Незаконное увольнение с военной службы: какую схему придумал полковник Нацгвардии

Бывший начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации Национальной гвардии Украины задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что полковник пытался оформить фиктивную инвалидность.

По данным следствия, фигурант пытался незаконно уволиться с военной службы, исключиться из военного учета и получить предусмотренные государством выплаты, оформив фиктивную инвалидность II группы.

"Следствие установило, что с этой целью он обратился к члену экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности одного из медицинских учреждений Киева и предложил неправомерную выгоду за содействие в оформлении соответствующего статуса. Несмотря на четкий отказ должностного лица медучреждения, указавшего на отсутствие у него каких-либо заболеваний, которые могли бы являться основанием для установления инвалидности II группы, он не отказался от своего намерения”, — говорится в сообщении.

В Офисе отметили, что правоохранитель 24 марта 2026 передал часть неправомерной выгоды — 3 тыс. долларов США. В общей сложности оговоренная сумма составила 6 тыс. долларов США. После передачи денег его задержали работники ГБР.

Правоохранители провели ряд безотлагательных обысков — изъяли средства и другие доказательства противоправной деятельности. Также проверяется причастность к совершению преступления других лиц.

"25 марта 2026 задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 статьи 369 УК Украины, а именно предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", — говорится в сообщении.

