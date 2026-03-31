Схема дезертирства в Украине: сколько платили военные за "эвакуацию" из армии

Во Львовской области разоблачена организованная схема дезертирства — группа наладила системный "бизнес" на помощь военнослужащим покидать службу.

В Государственном бюро расследований сообщили, что схема действовала в учебном центре Национальной академии Сухопутных войск.

"За 10-15 тыс. долл. фигуранты обеспечивали полное сопровождение: инструктаж, вывоз из части, перевозки и доставку домой. В состав группы входили военнослужащий в СЗЧ, бывший правоохранитель и гражданское лицо. Они подыскивали "клиентов" непосредственно на полигоне и склоняли их к самовольному уходу из службы”, — сообщили в Бюро.

Схему организовал военный, который ранее сам воспользовался такой схемой, а впоследствии начал зарабатывать на других. Фигуранты, по данным ГБР, действовали осторожно и конспиративно. Они использовали военную форму, поддельные документы и авто с иностранной регистрацией, представлялись офицерами и постоянно меняли номера телефонов.

"В одном из эпизодов они, якобы "проверяя" клиента на наличие прослушивающих устройств, применили к нему физическое и психологическое давление — заставили раздеться, отобрали деньги, документы и телефоны, после чего оставили его в одном из населенных пунктов области", — сообщили в ГБР.

Следователи ГБР разоблачили ряд аналогичных случаев – проверяют другие эпизоды. Задержан организатор и один из участников схемы. Им сообщено о подозрении в организации дезертирства, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Еще одному фигуранту подозрение объявили заочно и принимают меры по его задержанию.

За совершенное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

