Схема дезертирства в Украине: сколько платили военные за "эвакуацию" из армии

Кречмаровская Наталия
Во Львовской области разоблачена организованная схема дезертирства — группа наладила системный "бизнес" на помощь военнослужащим покидать службу.
В Государственном бюро расследований сообщили, что схема действовала в учебном центре Национальной академии Сухопутных войск.
Схему организовал военный, который ранее сам воспользовался такой схемой, а впоследствии начал зарабатывать на других. Фигуранты, по данным ГБР, действовали осторожно и конспиративно. Они использовали военную форму, поддельные документы и авто с иностранной регистрацией, представлялись офицерами и постоянно меняли номера телефонов.
Следователи ГБР разоблачили ряд аналогичных случаев – проверяют другие эпизоды. Задержан организатор и один из участников схемы. Им сообщено о подозрении в организации дезертирства, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Еще одному фигуранту подозрение объявили заочно и принимают меры по его задержанию.
За совершенное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
