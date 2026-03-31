Серійні напади за дві години: що відбувається у Львові

Ткачова Марія
У Львові правоохоронці розслідують серію нападів на жінок, які сталися протягом кількох годин у районі Рясне.
Серія намагань сексуального насильства у Львові
За матеріалами слідства, перший напад стався близько 21:45. Чоловік напав на жінку, повалив її на землю та намагався зірвати одяг. Потерпілій вдалося вирватися після того, як вона почала голосно кликати на допомогу.
Другий інцидент стався вже о 23:05. Інша жінка змогла дати відсіч нападнику — вона вкусила його за руку і втекла.
Ще через десять хвилин, о 23:15, чоловік напав на третю жінку у під’їзді. Він вдарив її та намагався вчинити сексуальне насильство, однак потерпілій також вдалося вирватися і покликати на допомогу.
Ймовірному нападнику вже повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на два місяці.
Наразі триває досудове розслідування.