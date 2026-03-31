logo_ukra

BTC/USD

67694

ETH/USD

2095.8

USD/UAH

43.92

EUR/UAH

50.45

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Серійні напади за дві години: що відбувається у Львові
commentss НОВИНИ Всі новини

Серійні напади за дві години: що відбувається у Львові

У Львові чоловік протягом кількох годин намагався зґвалтувати трьох жінок у різних місцях району

31 березня 2026, 21:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Львові правоохоронці розслідують серію нападів на жінок, які сталися протягом кількох годин у районі Рясне.

Серія намагань сексуального насильства у Львові

За матеріалами слідства, перший напад стався близько 21:45. Чоловік напав на жінку, повалив її на землю та намагався зірвати одяг. Потерпілій вдалося вирватися після того, як вона почала голосно кликати на допомогу.

Другий інцидент стався вже о 23:05. Інша жінка змогла дати відсіч нападнику — вона вкусила його за руку і втекла.

Ще через десять хвилин, о 23:15, чоловік напав на третю жінку у під’їзді. Він вдарив її та намагався вчинити сексуальне насильство, однак потерпілій також вдалося вирватися і покликати на допомогу.

Ймовірному нападнику вже повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на два місяці.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Костянтинівська окружна прокуратура заочно повідомила про підозру подружжю з Авдіївки, яких оголосили у розшук через участь у пропагандистському сюжеті та підтримку окупації міста.
За даними слідства, у лютому 2024 року 53-річний чоловік і його 51-річна дружина добровільно погодилися на інтерв’ю для одного з проросійських телеграм-каналів. Зйомка відбулася у пункті тимчасового розміщення в окупованому Донецьку. Під час розмови вони публічно висловлювали підтримку окупації Авдіївки. Раніше історію цієї родини озвучував народний депутат Муса Магомедов. За його словами, разом із подружжям у місті проживала їхня шестирічна внучка, яка померла через серцевий напад. Наразі подружжя перебуває у розшуку, а правоохоронці продовжують слідчі дії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини