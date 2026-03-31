Главная Новости Общество происшествия Серийные нападения через два часа: что происходит во Львове
Серийные нападения через два часа: что происходит во Львове

Во Львове мужчина в течение нескольких часов пытался изнасиловать троих женщин в разных местах района

31 марта 2026, 21:28
Ткачова Марія

Во Львове правоохранители расследуют серию нападений на женщин, которые произошли несколько часов в районе Рясное.

Серия попыток сексуального насилия во Львове

По материалам следствия, первое нападение произошло около 21:45. Мужчина напал на женщину, повалил ее на землю и пытался сорвать одежду. Потерпевшей удалось вырваться после того, как она принялась громко звать на помощь.

Второй инцидент произошел уже в 23.05. Другая женщина смогла дать отпор нападающему – она укусила его за руку и скрылась.

Еще через десять минут, в 23:15, мужчина напал на третью женщину в подъезде. Он ударил ее и пытался совершить сексуальное насилие, однако потерпевшей удалось вырваться и позвать на помощь.

Вероятному нападающему уже сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства сроком на два месяца.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Константиновская окружная прокуратура заочно сообщила о подозрении супругам из Авдеевки, которых объявили в розыск из-за участия в пропагандистском сюжете и поддержке оккупации города.
По данным следствия, в феврале 2024 года 53-летний супруг и его 51-летняя супруга добровольно согласились на интервью для одного из пророссийских телеграмм-каналов. Съемка прошла в пункте временного размещения в оккупированном Донецке. Во время разговора они публично выражали поддержку оккупации Авдеевки. Раньше историю этой семьи озвучивал народный депутат Муса Магомедов. По его словам, вместе с супругами в городе проживала их шестилетняя внучка, умершая из-за сердечного приступа. В настоящее время супруги находятся в розыске, а правоохранители продолжают следственные действия.



