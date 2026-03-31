Серийные нападения через два часа: что происходит во Львове

Ткачова Марія
Во Львове правоохранители расследуют серию нападений на женщин, которые произошли несколько часов в районе Рясное.
Серия попыток сексуального насилия во Львове
По материалам следствия, первое нападение произошло около 21:45. Мужчина напал на женщину, повалил ее на землю и пытался сорвать одежду. Потерпевшей удалось вырваться после того, как она принялась громко звать на помощь.
Второй инцидент произошел уже в 23.05. Другая женщина смогла дать отпор нападающему – она укусила его за руку и скрылась.
Еще через десять минут, в 23:15, мужчина напал на третью женщину в подъезде. Он ударил ее и пытался совершить сексуальное насилие, однако потерпевшей удалось вырваться и позвать на помощь.
Вероятному нападающему уже сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства сроком на два месяца.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.