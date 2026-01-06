Що коїться з нафтою після затримання Мадуро

Світові ціни на нафту знизилися на тлі подій у Венесуелі, пов’язаних із захопленням Ніколаса Мадуро. Ринок відреагував спокійно: котирування демонструють зниження, що свідчить про відсутність очікувань серйозних збоїв у постачанні.

Ціни на нафту упали на тлі затримання Мадуро

Марка Brent подешевшала приблизно на пів відсотка — до рівня близько 60 доларів за барель. Американська WTI втратила трохи більше — близько 0,6%, опустившись нижче 57 доларів за барель.

Попри те, що Венесуела володіє одними з найбільших запасів нафти у світі, її реальна роль у глобальному експорті наразі мінімальна — близько одного відсотка світових поставок. Саме тому військово-політичні події в країні не спричинили паніки на ринку. Трейдери дедалі частіше ігнорують геополітичні новини, якщо вони не мають безпосереднього впливу на фізичні обсяги постачання.

Очікується, що санкції та обмеження можуть тимчасово скоротити видобуток у Венесуелі. Водночас у середньостроковій перспективі країна потенційно здатна суттєво наростити експорт, насамперед важкої нафти, яка критично потрібна для нафтопереробних заводів у США та для виробництва бітуму в Китаї.

На цьому тлі країни OPEC+ не поспішають змінювати свої плани та зберігають обережну позицію, відклавши рішення щодо збільшення видобутку в першому кварталі. Це свідчить про побоювання щодо перенасичення ринку та надлишкової пропозиції.

Окремо відзначається вплив ситуації на Китай. Операція США фактично поставила під загрозу стабільність поставок венесуельської нафти до китайських компаній. Хоча більшість обсягів уже перебуває на танкерах, подальша доля контрактів і проєктів залишається невизначеною. За таких умов відновлення нафтової галузі Венесуели дедалі більше переходить під контроль США.

У китайських соціальних мережах події активно обговорюють не лише в енергетичному контексті. Ситуацію розглядають і як геополітичний сигнал — зокрема у зв’язку з темою Тайваню — а також як приклад того, як силові рішення можуть напряму впливати на нафтові потоки та глобальні ціни.

