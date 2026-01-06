Что происходит с нефтью после задержания Мадуро

Мировые цены на нефть снизились на фоне событий в Венесуэле, связанных с захватом Николаса Мадуро. Рынок отреагировал спокойно: котировки демонстрируют понижение, что свидетельствует об отсутствии ожиданий серьезных сбоев в поставках.

Цены на нефть упали после захвата Мадуро

Марка Brent подешевела примерно на полпроцента – до уровня около 60 долларов за баррель. Американская WTI потеряла чуть больше – около 0,6%, опустившись ниже 57 долларов за баррель.

Несмотря на то, что Венесуэла владеет одними из самых больших запасов нефти в мире, ее реальная роль в глобальном экспорте пока минимальна — около одного процента мировых поставок. Именно поэтому военно-политические события в стране не повлекли за собой паники на рынке. Трейдеры все чаще игнорируют геополитические новости, если они не оказывают непосредственного влияния на объемы поставок.

Ожидается, что санкции и ограничения могут на время сократить добычу в Венесуэле. В то же время, в среднесрочной перспективе страна потенциально способна существенно нарастить экспорт, прежде всего тяжелой нефти, которая критически нужна для нефтеперерабатывающих заводов в США и для производства битума в Китае.

На этом фоне страны OPEC не спешат менять свои планы и сохраняют осторожную позицию, отложив решение об увеличении добычи в первом квартале. Это свидетельствует об опасениях перенасыщения рынка и избыточного предложения.

Отдельно отмечается влияние ситуации на Китай. Операция США фактически поставила под угрозу стабильность поставок венесуэльской нефти в китайские компании. Хотя большинство объемов уже находятся на танкерах, дальнейшая судьба контрактов и проектов остается неопределенной. В таких условиях восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы все больше переходит под контроль США.

В китайских социальных сетях события активно обсуждается не только в энергетическом контексте. Ситуацию рассматривают и как геополитический сигнал, в частности в связи с темой Тайваня, а также в качестве примера того, как силовые решения могут напрямую влиять на нефтяные потоки и глобальные цены.

