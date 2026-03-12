Що чоловік тримав під диваном: здивує всіх

У Словʼянську суд визнав місцевого жителя винним у незаконному зберіганні боєприпасів.

Чоловік зберігав гранати під диваном та у серванті

За матеріалами справи, 10 березня чоловік на ім’я Павло А. отримав вирок — три роки позбавлення волі умовно.

Слідство встановило, що влітку 2025 року чоловік знайшов дві гранати біля озера. Замість того, щоб повідомити правоохоронців, він забрав їх додому.

Боєприпаси зберігалися у квартирі в розібраному стані — частину чоловік тримав під диваном, а іншу — у серванті. Там вони пролежали до зими, поки їх не виявили правоохоронці.

Під час розгляду справи суд врахував, що обвинувачений має на утриманні трьох неповнолітніх дітей і офіційно не працює, тому призначив покарання у вигляді умовного терміну.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н ародна депутатка та керівниця добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич прокоментувала скандал, який виник довкола діяльності підрозділу та зборів донатів.

За її словами, питання щодо роботи батальйону порушують як громадськість, так і політики. Зінкевич зазначила, що до неї з цього приводу підходила народна депутатка Мар’яна Безугла та просила надати документи. Зінкевич заявила, що сприймає таку увагу як можливість покращити роботу організації. "До мене навіть у Верховній Раді пані Безугла підходила і просила документи. Ну, чудово, людина цікавиться, може вона запропонує нам щось корисне. Треба розуміти, що ми маємо робити в цих подіях. Так, якийсь є негатив, є незадоволення, але ми маємо завдяки цьому ставати кращими", — сказала вона.

