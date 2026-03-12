Что мужчина держал под диваном: удивит всех

В Славянске суд признал местного жителя виновным в незаконном хранении боеприпасов.

Мужчина хранил гранаты под диваном и в серванте

По материалам дела, 10 марта мужчина по имени Павел А. получил приговор — три года лишения свободы условно.

Следствие установило, что летом 2025 года мужчина обнаружил две гранаты у озера. Вместо того чтобы сообщить правоохранителям, он забрал их домой.

Боеприпасы хранились в квартире в разобранном состоянии – часть мужчина держал под диваном, а другую – в серванте. Там они пролежали до зимы, пока их не обнаружили правоохранители.

При рассмотрении дела суд учел, что обвиняемый имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей и официально не работает, поэтому назначил наказание в виде условного срока.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народная депутат и руководительница добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич прокомментировала скандал, возникший вокруг деятельности подразделения и собрания донатов.

По ее словам, вопросы работы батальона поднимают как общественность, так и политики. Зинкевич отметила, что к ней по этому поводу подходила народная депутат Марьяна Безугла и просила предоставить документы. Зинкевич заявила, что воспринимает такое внимание как возможность улучшить работу организации. "Ко мне даже в Верховной Раде госпожа Безугла подходила и просила документы. Ну, прекрасно, человек интересуется, может он предложит нам что-то полезное. Надо понимать, что мы должны делать в этих событиях. Да, какой-то негатив, есть недовольство, но мы должны благодаря этому становиться лучше", — сказала она.

