Розстріл патрульних на Хмельниччині: Нацполіція оприлюднила відео нападу

У Національній поліції України розкрили подробиці трагічного інциденту в Хмельницькій області, де під час виконання службових обов'язків постраждали правоохоронці. Згідно з офіційними даними, "наряд сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 Хмельницького РУП переслідував водія авто, який за рішенням суду був позбавлений права керування транспортними засобами".

Намагаючись уникнути відповідальності, порушник доїхав до населеного пункту Терлівка та оперативно заховався у власному домі. Інспектори зафіксували автівку, зупинилися біля подвір'я та підійшли безпосередньо до воріт, після чого викликали на допомогу колег. Проте зловмисник майже одразу застосував зброю — "вже за кілька секунд пролунали звуки автоматичної черги".

Цей напад став смертельним для одного з офіцерів. Повідомляється, що "унаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний — інспектор сектору реагування патрульної поліції". Його колега не розгубився в екстремальній ситуації: "його напарник, старший лейтенант поліції Владислав Сандецький, почав відстрілюватися із табельної зброї". Під час перестрілки Сандецький також зазнав поранення, наразі медики надають йому допомогу в лікарняному закладі.

Сам стрілець оперативно покинув територію. За фактом нападу слідчі розгорнули провадження за статтею 348 КК України. На місці кримінального правопорушення оперативники знайшли речові докази: "під час огляду місця події поліцейські у дворі будинку виявили та вилучили порожній магазин до автоматичної зброї та гільзи калібру 5.45". Пошукова операція триває.

