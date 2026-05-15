Расстрел патрульных в Хмельницкой области: Нацполиция обнародовала видео нападения
Расстрел патрульных в Хмельницкой области: Нацполиция обнародовала видео нападения

Подробности трагедии в Терловке: во время вооруженного нападения погиб капитан полиции, его напарник отстреливался и получил ранение

15 мая 2026, 18:55
Автор:
Недилько Ксения

В Национальной полиции Украины раскрыли подробности трагического инцидента в Хмельницкой области, где при исполнении служебных обязанностей пострадали правоохранители. Согласно официальным данным, "наряд сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №3 Хмельницкого РУП преследовал водителя авто, который по решению суда был лишен права управления транспортными средствами".

Пытаясь уйти от ответственности, нарушитель доехал до населенного пункта Терловка и оперативно спрятался в собственном доме. Инспекторы зафиксировали машину, остановились у подворья и подошли непосредственно к воротам, после чего вызвали на помощь коллег. Однако злоумышленник почти сразу применил оружие — "уже через несколько секунд раздались звуки автоматической очереди".

Это нападение стало смертельным для одного из офицеров. Сообщается, что "в результате стрельбы погиб капитан полиции Сергей Черный — инспектор сектора реагирования патрульной полиции". Его коллега не растерялся в экстремальной ситуации: его напарник, старший лейтенант полиции Владислав Сандецкий, начал отстреливаться из табельного оружия. Во время перестрелки Сандецкий также получил ранение, сейчас медики оказывают ему помощь в больничном заведении.

Сам стрелок оперативно покинул территорию. По факту нападения следователи развернули производство по статье 348 УК Украины. На месте уголовного правонарушения оперативники обнаружили вещественные доказательства: "при осмотре места происшествия полицейские во дворе дома обнаружили и изъяли пустой магазин в автоматическое оружие и гильзу калибра 5.45". Поисковая операция продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" публиковал фото погибшего полицейского и сообщал подробности.



