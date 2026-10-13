Росія хоче спровокувати голод у світі: Україна б’є на сполох

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Недилько Ксения
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив із різкою критикою на адресу Кремля через черговий акт агресії у Чорному морі, де під удар потрапили комерційні судна. Очільник дипломатичного відомства наголосив, що такі дії є прямим зазіханням на міжнародну безпеку.
Ілюстративне фото
Черговий злочин окупантів зафіксували поблизу морських кордонів Болгарії, де внаслідок нальоту отримали поранення цивільні моряки, зокрема українці та азербайджанці.
У зв'язку з ескалацією насилля на цивільних морських шляхах Київ наполягає на негайній та безкомпромісній реакції міжнародної спільноти. Українські дипломати вимагають суттєвого обмеження можливостей агресора.
Міністр також звернув увагу на те, що блокування та обстріли цивільного флоту мають глобальні руйнівні наслідки, які виходять далеко за межі Чорноморського регіону.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що поблизу Чорноморського узбережжя Болгарії невідомі повітряні дрони здійснили напад на два комерційні судна. Внаслідок інциденту один корабель пішов на дно, а з іншого борту вдалося успішно евакуювати весь міжнародний екіпаж, серед якого були громадяни України.