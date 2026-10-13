Росія хоче спровокувати голод у світі: Україна б’є на сполох

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив із різкою критикою на адресу Кремля через черговий акт агресії у Чорному морі, де під удар потрапили комерційні судна. Очільник дипломатичного відомства наголосив, що такі дії є прямим зазіханням на міжнародну безпеку.

Ілюстративне фото

Черговий злочин окупантів зафіксували поблизу морських кордонів Болгарії, де внаслідок нальоту отримали поранення цивільні моряки, зокрема українці та азербайджанці.

"Останній удар Росії на комерційні судна, — заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга, — знову демонструє свідому зневагу Москви до життя цивільних і безпеки судноплавства в Чорному морі".

У зв'язку з ескалацією насилля на цивільних морських шляхах Київ наполягає на негайній та безкомпромісній реакції міжнародної спільноти. Українські дипломати вимагають суттєвого обмеження можливостей агресора.

"Закликаємо наших партнерів посилити тиск на Росію, посилити санкції, — підкреслив Андрій Сибіга, — та вжити рішучих заходів, щоб притягнути її до відповідальності та захистити свободу судноплавства".

Міністр також звернув увагу на те, що блокування та обстріли цивільного флоту мають глобальні руйнівні наслідки, які виходять далеко за межі Чорноморського регіону.

"Чорне море є життєво важливою артерією глобальної продовольчої безпеки, — резюмував керівник українського зовнішньополітичного відомства, — Росія атакує його, аби перетворити голод на зброю та тримати світ у заручниках. На це необхідно відповісти рішучими діями".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що поблизу Чорноморського узбережжя Болгарії невідомі повітряні дрони здійснили напад на два комерційні судна. Внаслідок інциденту один корабель пішов на дно, а з іншого борту вдалося успішно евакуювати весь міжнародний екіпаж, серед якого були громадяни України.