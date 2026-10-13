Зухвала атака у Чорному морі: після ударів дронів один корабель затонув, з іншого врятували екіпаж

Поблизу Чорноморського узбережжя Болгарії невідомі повітряні дрони здійснили напад на два комерційні судна. Внаслідок інциденту один корабель пішов на дно, а з іншого борту вдалося успішно евакуювати весь міжнародний екіпаж, серед якого були громадяни України.

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Першою жертвою нальоту став суховантаж "Челсі 3", який здійснював рейс під прапором Мальти. За словами болгарського прем'єр-міністра Румена Радева, це судно зареєстроване в Одесі та є українською власністю. За свідченнями евакуйованих моряків, поблизу міста Бяла по палубі та бортах судна поцілили одразу три безпілотні літальні апарати.

"Весь екіпаж "Челсі 3" — а це сім українців та вісім громадян Азербайджану — вдалося оперативно евакуювати, — поінформував голова уряду Болгарії Румен Радев. — Наразі людей доставлено до морського порту Варни, де п'ятьом із них надають необхідну медичну допомогу через отримані легкі травми".

Майже одночасно надійшли тривожні звістки про інше судно, яке перебувало за 17 морських миль на схід від населеного пункту Крапец. За попередніми даними рятувальних служб, цей корабель через отримані пошкодження повністю затонув. Наразі підтверджено порятунок лише одного члена команди, деталі та обставини його катастрофи з'ясовуються.

Офіційна Софія вже готує жорстку дипломатичну реакцію, хоча поки що утримується від прямих юридичних звинувачень на адресу конкретних держав.

"Ми наразі не маємо стовідсоткових та беззаперечних доказів, щоб офіційно покласти відповідальність на якусь конкретну сторону, — наголосив Румен Радев під час термінового засідання Ради безпеки країни, — проте вся логіка подій чітко вказує, що кінцевий результат цих нападів є максимально вигідним саме для Російської Федерації".

У зв'язку з цим прем'єр анонсував негайний виклик "на килим" російської амбасадорки Валєнтіни Мітрофанової. Крім того, очільник болгарського уряду запланував термінову телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Болгарська сторона вже офіційно звернулася до міжнародних союзників із проханням надати технічну допомогу у розслідуванні атак і суттєво посилити моніторинг повітряних і морських рубежів у регіоні Чорного моря.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Зеленський попередив про масштабну агрокризу через блокаду Росією Чорного моря.