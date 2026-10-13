Россия хочет спровоцировать голод в мире: Украина бьет тревогу

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Недилько Ксения
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с резкой критикой в адрес Кремля из-за очередного акта агрессии в Черном море, где под удар попали коммерческие суда. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что такие действия являются прямым посягательством на международную безопасность.
Иллюстративное фото
Очередное преступление окупантов зафиксировали вблизи морских границ Болгарии, где в результате налета получили ранения гражданские моряки, в том числе украинцы и азербайджанцы.
В связи с эскалацией насилия на гражданских морских путях Киев настаивает на немедленной и бескомпромиссной реакции международного сообщества. Украинские дипломаты требуют существенного ограничения возможностей агрессора.
Министр также обратил внимание, что блокирование и обстрелы гражданского флота имеют глобальные разрушительные последствия, которые выходят далеко за пределы Черноморского региона.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что по близости с Черноморским побережьем Болгарии неизвестные воздушные дроны совершили нападение на два коммерческих судна. В результате инцидента один корабль пошел ко дну, а с другого борта удалось успешно эвакуировать весь международный экипаж, среди которого были граждане Украины.