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Россия хочет спровоцировать голод в мире: Украина бьет тревогу

«Москва сознательно пренебрегает жизнью гражданских»: МИД Украины отреагировал на удар по кораблям в Черном море

13 октября 2026, 10:44
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Недилько Ксения

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с резкой критикой в адрес Кремля из-за очередного акта агрессии в Черном море, где под удар попали коммерческие суда. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что такие действия являются прямым посягательством на международную безопасность.

Россия хочет спровоцировать голод в мире: Украина бьет тревогу

Иллюстративное фото

Очередное преступление окупантов зафиксировали вблизи морских границ Болгарии, где в результате налета получили ранения гражданские моряки, в том числе украинцы и азербайджанцы.

"Последний удар России на коммерческие суда, — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, — снова демонстрирует сознательное пренебрежение Москвой к жизни гражданских и безопасности судоходства в Черном море".

В связи с эскалацией насилия на гражданских морских путях Киев настаивает на немедленной и бескомпромиссной реакции международного сообщества. Украинские дипломаты требуют существенного ограничения возможностей агрессора.

"Призываем наших партнеров усилить давление на Россию, усилить санкции, — подчеркнул Андрей Сибига, — и принять решительные меры, чтобы привлечь ее к ответственности и защитить свободу судоходства".

Министр также обратил внимание, что блокирование и обстрелы гражданского флота имеют глобальные разрушительные последствия, которые выходят далеко за пределы Черноморского региона.

"Черное море — жизненно важная артерия глобальной продовольственной безопасности, — резюмировал руководитель украинского внешнеполитического ведомства, — Россия атакует его, чтобы превратить голод в оружие и держать мир в заложниках. На это нужно ответить решительными действиями".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по близости с Черноморским побережьем Болгарии неизвестные воздушные дроны совершили нападение на два коммерческих судна. В результате инцидента один корабль пошел ко дну, а с другого борта удалось успешно эвакуировать весь международный экипаж, среди которого были граждане Украины.



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