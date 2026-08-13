Рій бджіл на АЗС: чим закінчився небезпечний експеримент

Звичайна зупинка для кави на автозаправній станції в чеському місті Яблонець-над-Нісою перетворилася на екстравагантний науковий експеримент. Водій автомобіля Mitsubishi вирішив перевірити орієнтаційні здібності своїх бджіл у найменш підходящому для цього місці — просто біля входу до торгового залу АЗС.

Рій бджіл / Ілюстративне фото: Pixabay / PollyDot

"Експеримент" за кавою: за даними правоохоронців, чоловік припаркував авто перед будівлею заправки, зайшов усередину й спокійно випив чашку кави. Проте перед тим як піти, він звернувся до касира з несподіваною заявою: "Я зараз випущу тут своїх бджіл. Мені цікаво дізнатися, чи зможуть вони самі повернутися додому".

Чоловік дотримався слова: він підійшов до машини, відкрив багажник, звідки миттєво вилетів великий рій комах, після чого сів у салон і спокійно поїхав геть.

Наслідки для АЗС: значна частина бджіл одразу полетіла в приміщення магазину, злякавши відвідувачів та персонал. На місце події терміново викликали муніципальну поліцію.

Завдяки камерам відеоспостереження правоохоронцям вдалося швидко встановити особу власника транспортного засобу. Наразі справою займається поліція, яка встановлює всі обставини хуліганської витівки. На щастя, внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав, а комахи згодом залишили торговий зал. Чи повернулися бджоли додому — історія мовчить, але власнику авто тепер точно доведеться відповідати перед законом.

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