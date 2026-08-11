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Арешт за скасування замовлень: чим закінчилося незвичайне кримінальне розслідування

Схема на 4,3 мільярда єн: як 32-річна японка обходила систему захисту інтернет-магазинів і як її покарала поліція.

11 серпня 2026, 10:47
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Сергій Кречмаровський

Незвичайне кримінальне розслідування завершилося в японській Осаці. Поліція затримала 32-річну працівницю місцевого ресторану Маю Йосіду за обвинуваченням у навмисному перешкоджанні веденню бізнесу.

Арешт за скасування замовлень: чим закінчилося незвичайне кримінальне розслідування

Скасування замовлень завдало збитків кур'єрським службам та продавцям / Фото: Pixabay

Як з'ясували правоохоронці, протягом двох років жінка регулярно оформлювала величезні замовлення товарів у популярному інтернет-магазині Jump Character Store, який належить відомому видавництву Shueisha, а потім анулювала їх.

Схема на 4,3 мільярда єн

Загалом фанатка аніме здійснила понад 2000 операцій з бронювання фігурок, брелоків та іншого мерчу. Загальна вартість замовлень перевищила 4,3 мільярда єн (понад 29 мільйонів доларів США).

Щоб реалізувати схему без реальної оплати, жінка використовувала дві обхідні технології:

  • Оплата через мережі мінімаркетів: обирала функцію попередньої оплати в касах цілодобових магазинів і просто чекала, поки термін очікування вичерпається і замовлення автоматично скасується.

  • Оплата готівкою при доставці: обирала послугу післяплати кур'єром, а коли той прибував за адресою, просто відмовлялася приймати посилку.

  • Щоб оминати алгоритми блокування підозрілих покупців, підозрювана створила 238 різних облікових записів.

Мільйонні збитки та зізнання

Незважаючи на те, що жінка не привласнювала товари, її дії завдали значної шкоди видавництву. За підрахунками компанії, лише витрати на повернення недоставлених посилок кур'єрськими службами склали понад 7,5 мільйона єн (близько 50 тисяч доларів США), не враховуючи витрат на повторне складування та обробку скасованих заявок.

На допиті затримана повністю визнала свою провину та пояснила мотиви:

"Я відчувала постійний стрес у повсякденному житті. Процес замовлення ексклюзивних речей до того, як їх розпродадуть, давав мені відчуття задоволення та знімав напругу. Жодної ворожнечі до видавництва я не мала", - заявила поліції Маю Йосіда.

Нагадаємо: портал "Коментарі" розповідав, як мережа магазинів свідомо псує упаковку товару.







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Джерело: https://japantoday.com/category/crime/anime-fan-arrested-for-ordering-and-cancelling-over-%C2%A54.3-billion-in-anime-merch
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