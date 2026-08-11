Арест за отмену заказов: чем закончилось необычное уголовное расследование

Необычное уголовное расследование завершилось в японской Осаке. Полиция задержала 32-летнюю работницу местного ресторана Маю Йосиду по обвинению в умышленном препятствии ведению бизнеса.

Отмена заказов нанесла ущерб курьерским службам и продавцам / Фото: Pixabay

Как выяснили правоохранители, в течение двух лет женщина регулярно оформляла огромные заказы товаров в популярном интернет-магазине Jump Character Store, принадлежащем известному издательству Shueisha, а затем аннулировала их.

Схема на 4,3 миллиарда иен

В общей сложности фанатка аниме совершила более 2000 операций по бронированию фигурок, брелоков и другого мерча. Общая стоимость заказов превысила 4,3 миллиарда иен (свыше 29 миллионов долларов США).

Чтобы реализовать схему без реальной оплаты, женщина использовала две обходные технологии:

Оплата через сети минимаркетов: выбирала функцию предварительной оплаты в кассах круглосуточных магазинов и просто ждала, пока срок ожидания истечет и заказ автоматически отменится.

Оплата наличными при доставке: выбирала услугу наложенного платежа курьером, а когда тот прибывал по адресу, просто отказывалась принимать посылку.

Чтобы обходить алгоритмы блокировки подозрительных покупателей, подозреваемая создала 238 различных аккаунтов.

Миллионный ущерб и признание

Несмотря на то, что женщина не присваивала товары, ее действия нанесли значительный ущерб издательству. По подсчетам компании, только расходы на возврат недоставленных посылок курьерскими службами составили более 7,5 миллиона иен (около 50 тысяч долларов США), не считая расходов на повторное складирование и обработку отмененных заявок.

На допросе задержанная полностью признала свою вину и объяснила мотивы:

"Я испытывала постоянный стресс в повседневной жизни. Процесс заказа эксклюзивных вещей до того, как их распродадут, давал мне чувство удовольствия и снимал напряжение. Никакой вражды к издательству у меня не было", — заявила полиции Маю Йосида.

Напомним: портал "Комментарии" рассказывал, как сеть магазинов сознательно портит упаковку товара.











