Рой пчел на АЗС: чем закончился опасный эксперимент

Обычная остановка для кофе на автозаправочной станции в чешском городе Яблонец-над-Нисоу превратилась в экстравагантный научный эксперимент. Водитель автомобиля Mitsubishi решил проверить ориентационные способности своих пчел в самом неподходящем для этого месте – прямо у входа в торговый зал АЗС.

Рой пчел / Иллюстративное фото: Pixabay / PollyDot

"Эксперимент" за кофе: по данным правоохранителей, мужчина припарковал авто перед зданием заправки, зашел внутрь и спокойно выпил чашку кофе. Однако перед тем как уйти, он обратился к кассиру с неожиданным заявлением: "Я сейчас выпущу здесь своих пчел. Мне интересно узнать, смогут ли они сами вернуться домой".

Мужчина сдержал слово: он подошел к машине, открыл багажник, откуда мгновенно вылетел большой рой насекомых, после чего сел в салон и спокойно уехал.

Последствия для АЗС: значительная часть пчел сразу полетела в помещение магазина, испугав посетителей и персонал. На место происшествия срочно была вызвана муниципальная полиция.

Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранителям удалось быстро установить личность владельца транспортного средства. Сейчас делом занимается полиция, устанавливающая все обстоятельства хулиганской затеи. К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал, а насекомые впоследствии покинули торговый зал. Вернулись ли пчелы домой – история молчит, но владельцу авто теперь точно придется отвечать перед законом.

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