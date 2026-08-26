Рівень води в річках України наближається до критичного мінімуму: оголошено найвищий рівень небезпеки

Українські водойми опинилися на межі масштабної гідрологічної кризи. Як повідомляють синоптики, ситуація з наповненням русел стає критичною.

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"У період з 26 по 31 серпня, — попереджають в Українському гідрометеорологічному центрі, — у низці регіонів прогнозується подальше зниження водного дзеркала".

Фахівці наголошують, що в деяких локаціях показники можуть впасти навіть нижче за колись зафіксовані антирекорди. Через це в країні запровадили третій рівень небезпеки — коричневий, який свідчить про надзвичайну ситуацію через маловоддя.

Найбільш вразливими зараз є західні та центральні області країни.

"Під серйозною загрозою опинилися артерії басейну Дністра", — констатують гідрологи.

За їхніми даними, дефіцит вологи гостро відчують мешканці Хмельниччини, Тернопільщини, Львівщини та Івано-Франківщини. Паралельно з цим стрімко втрачають воду річки суббасейнів Сяну та Західного Бугу, що протікають територією Волинської та Львівської областей.

Зниження рівнів води до таких екстремальних позначок може негативно вплинути на місцеві екосистеми та ускладнити водозабір для господарських потреб.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські загарбники планують змінити тактику повітряного терору та зробити своїми новими мішенями критичну інфраструктуру життєзабезпечення міст, зокрема великі теплові об'єкти та ключові насосні станції водоканалів.

Агресор не полишає спроб загнати українські міста в суцільний блекаут і наразі готує чергову хвилю ударів за новими пріоритетними цілями. Російські військові аналізують вразливі місця тилової інфраструктури, зміщуючи фокус на теплову генерацію та системи водопостачання і водовідведення. На цьому під час свого виступу акцентував очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.