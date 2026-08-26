Уровень воды в реках Украины приближается к критическому минимуму: объявлен самый высокий уровень опасности

Украинские водоемы оказались на грани масштабного гидрологического кризиса. Как сообщают синоптики, ситуация с наполнением русел становится критической.

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"В период с 26 по 31 августа, — предупреждают в Украинском гидрометеорологическом центре, — в ряде регионов прогнозируется дальнейшее снижение водного зеркала".

Специалисты отмечают, что в некоторых локациях показатели могут упасть даже ниже когда-то зафиксированных антирекордов. Поэтому в стране ввели третий уровень опасности — коричневый, свидетельствующий о чрезвычайной ситуации из-за маловодия.

Наиболее уязвимыми сейчас западные и центральные области страны.

"Под серьезной угрозой оказались артерии бассейна Днестра", — констатируют гидрологи.

По их данным, дефицит влаги остро ощутят жители Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской области. Параллельно с этим стремительно теряют воду реки суббассейнов Сяна и Западного Буга, протекающие по территории Волынской и Львовской областей.

Снижение уровня воды до таких экстремальных отметок может негативно повлиять на местные экосистемы и усложнить водозабор для хозяйственных нужд.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские захватчики планируют изменить тактику воздушного террора и сделать своими новыми мишенями критическую инфраструктуру жизнеобеспечения городов, в том числе большие тепловые объекты и ключевые насосные станции водоканалов.

Агрессор не оставляет попыток загнать украинские города в сплошной блекаут и готовит очередную волну ударов по новым приоритетным целям. Российские военные анализируют уязвимые места тыловой инфраструктуры, смещая фокус на тепловую генерацию и системы водоснабжения и водоотведения. На этом во время выступления акцентировал глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.