logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Рідкісна інфекція після лизання собаки призвела до ампутації чотирьох кінцівок
commentss НОВИНИ Всі новини

Рідкісна інфекція після лизання собаки призвела до ампутації чотирьох кінцівок

У Великій Британії жінці ампутували всі чотири кінцівки після того, як у неї розвинувся тяжкий сепсис, ймовірно спричинений бактерією зі слини собаки

21 лютого 2026, 21:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Великій Британії 56-річна жінка пережила ампутацію всіх чотирьох кінцівок після тяжкої інфекції, яка, за попередніми даними, почалася після того, як її собака лизнув невелику подряпину на шкірі.

Рідкісна інфекція після лизання собаки призвела до ампутації чотирьох кінцівок

Наслідки захворювання сепсисом

Про це повідомляє The Telegraph.

У жінки стрімко розвинувся сепсис — небезпечне для життя ускладнення інфекції, яке може призводити до поліорганної недостатності. Медики діагностували дисеміновану внутрішньосудинну коагуляцію — стан, за якого порушується згортання крові та виникає некроз тканин.

Лікарі були змушені ампутувати обидві ноги нижче колін і обидві руки, а також видалити селезінку, щоб врятувати її життя. Жінка провела у лікарні 32 тижні та пережила кілька зупинок серця.

Медики припускають, що причиною інфекції могла стати рідкісна бактерія, яка іноді міститься в слині собак і може потрапити до організму через навіть незначні пошкодження шкіри. Подібні випадки трапляються вкрай рідко, однак можуть мати тяжкі наслідки.

Після виписки жінка повернулася додому та проходить реабілітацію. Родина організувала збір коштів на протези та адаптацію житла.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Тропічна вірусна інфекція чикунгунья, яка викликає виснажливий біль у суглобах і може призводити до інвалідності, стрімко розширює свою присутність у Європі. Як повідомляє The Guardian, науковці встановили, що хвороба тепер може передаватися комарами на значно більшій території континенту через зростання температур.
Дослідження показало, що вірус переносить азійський тигровий комар Aedes albopictus, який активно поширюється Європою останніми десятиліттями. Виявилося, що зараження можливе вже при температурі 13-14°C – це на 2,5°C нижче, ніж вважалося раніше. Вчені назвали цей висновок несподіваним і тривожним, адже це відкриває нові регіони для потенційної передачі інфекції.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.telegraph.co.uk/news/2026/02/20/woman-loses-all-her-limbs-after-being-licked-by-a-dog/
Теги:

Новини

Всі новини