Рідкісна інфекція після лизання собаки призвела до ампутації чотирьох кінцівок

У Великій Британії 56-річна жінка пережила ампутацію всіх чотирьох кінцівок після тяжкої інфекції, яка, за попередніми даними, почалася після того, як її собака лизнув невелику подряпину на шкірі.

Наслідки захворювання сепсисом

Про це повідомляє The Telegraph.

У жінки стрімко розвинувся сепсис — небезпечне для життя ускладнення інфекції, яке може призводити до поліорганної недостатності. Медики діагностували дисеміновану внутрішньосудинну коагуляцію — стан, за якого порушується згортання крові та виникає некроз тканин.

Лікарі були змушені ампутувати обидві ноги нижче колін і обидві руки, а також видалити селезінку, щоб врятувати її життя. Жінка провела у лікарні 32 тижні та пережила кілька зупинок серця.

Медики припускають, що причиною інфекції могла стати рідкісна бактерія, яка іноді міститься в слині собак і може потрапити до організму через навіть незначні пошкодження шкіри. Подібні випадки трапляються вкрай рідко, однак можуть мати тяжкі наслідки.

Після виписки жінка повернулася додому та проходить реабілітацію. Родина організувала збір коштів на протези та адаптацію житла.

